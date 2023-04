“L’Employée du mois” : nettoyage en profondeur

Alors qu’elle accueille une stagiaire, Melody (la championne d’éloquence et humoriste Laetitia Mampaka), Inès est bien décidée, cette année, à montrer les dents et à décrocher une augmentation ! Mais les choses partent rapidement en sucette quand, alors qu’il ouvrait sa braguette pour accorder un bonus à son employée, le patron se fait embrocher accidentellement par son trophée de manager de l’année ! Reste une chose à faire : nettoyer…

Vue dans la série "La Trêve", Jasmina Douieb est "L’Employée du mois" de Véronique Jadin. ©Velvet

Une comédie maladroite

Assistante pour Jacques Doillon, Frédéric Fonteyne ou Olivier Smolders, Véronique Jadin a réalisé plusieurs courts métrages, dont En fanfare avec Tsilla Chelton (à qui elle a consacré le documentaire On est loin d’avoir fini en 2015), prix du meilleur court au Fiff à Namur en 2006. Ou le remarqué Ingrid fait son cinéma en 2013, avec Laurent Capelluto et Ingrid Heiderscheidt. Une comédienne qu’elle retrouve, en inspectrice de la brigade financière enceinte jusqu’au cou, dans L’Employée du mois, son premier long.

Comme influences, Jadin cite Thelma et Louise, Franquin ou Dupontel, elle parle aussi de sa volonté d’aborder dans L’Employée du mois la notion de zone grise et de consentement. Mais, au vu du résultat à l’écran, aussi sincères ses intentions soient-elles, cela paraît quelque peu grotesque. Certes, coécrit avec Nina Vanspranghe, le film aborde clairement la question des inégalités homme-femme dans le monde de l’entreprise et celle de l’émancipation féminine. Mais tout n’est ici prétexte qu’à une comédie appuyée et très maladroite. Personnages caricaturaux, dialogues plats, bons mots qui tombent à l’eau, mise en scène basique… Difficile de sauver quoique ce soit de ce premier essai…

Laetitia Mampaka, Peter Van den Begin, Alex Vizorek, Jasmina Douieb, Achille Ridolfi, Christophe Bourdon... "L'Employée du mois" réunit un casting 100% belge. ©Velvet

L’Employée du mois Comédie De Véronique Jadin Scénario Véronique Jadin et Nina Vanspranghe Photographie Nastasja Saerens Musique Manuel Roland Montage Yannick Leroy Avec Jasmina Douieb, Laetitia Mampaka, Peter Van den Begin, Alex Vizorek, Laurence Bibot… Durée 1h18