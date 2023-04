“Murder Mystery 2” : Jennifer Aniston et Adam Sandler reprennent du service sur Netflix

Comédie appuyée

On prend les mêmes et on recommence. Suite au succès de Murder Mystery, mis en ligne en 2019, Netflix a en effet commandé un second épisode des mésaventures des deux détectives qui ont fait de leur maladresse leur marque de fabrique. Le résultat est une comédie d’action qui tente de retrouver le souffle burlesque de La Panthère rose, mais, quel que soit leur abattage, Adam Sandler et Jennifer Aniston ne sont pas Peter Sellers…

Tournée à Hawaï, la première partie sur l’île exotique est enlevée et divertissante, dans l’esprit de Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez, mis en ligne sur Prime Video fin janvier. Malgré des seconds rôles savoureux – dont celui de Dany Boon en inspecteur français à la Jacques Clouseau (La Panthère rose toujours…) -, la comédie se dilue dans l’action une fois arrivée à Paris. Notamment dans l’interminable scène dans la Tour Eiffel, desservie par des effets spéciaux plutôt ratés…

Si l’humour bas de plafond et plus ou moins salace peine souvent à faire mouche, soyons de bon compte, on rit quand même pas mal face aux pitreries du couple attachant formé par Sandler et Aniston…

Pour les aider à retrouver le Maharajah, Jennifer Aniston et Adam Sandler peuvent compter sur Mark Strong... ©Netflix

Murder Mystery 2 Comédie d’action De Jeremy Garelick Scénario James Vanderbilt Musique Rupert Gregson-Williams Avec Jennifer Aniston, Adam Sandler, Mélanie Laurent, Mark Strong, Dany Boon… Durée 1h30