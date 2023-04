À lire aussi

Après la scène rock soviétique dans le génial Leto en 2018, on reste dans la musique. Mais on plonge cette fois dans le Moscou et le Saint-Pétersbourg de la fin du XIXe siècle, pour retracer la relation houleuse qui unit Piotr Ilitch Tchaïkovski (Odin Lund Biron) et sa jeune épouse Antonina Milioukova (Aliona Mikhaïlova). Un mariage de façade pour le compositeur dandy, plus attiré par les jeunes hommes. Quand Antonia, jeune fille dévote et naïve, était follement amoureuse de ce grand homme qui ne la désirait pas. Et ce dans une Russie où la femme était légalement sous la coupe de son mari et où le divorce restait exceptionnel.

Au début de leur relation, Antonina Milioukova (Aliona Mikhaïlova) reçoit le grand compositeur (Odin Lund Biron) dans sa petite chambre... ©Imagine

Une mise en scène esthète

Toujours adepte de mouvements de caméra savants et de plans-séquences audacieux, Serebrennikov se fait néanmoins plus sage qu’à l’accoutumée pour retracer le destin d’une femme prisonnière d’un mariage sans amour. En tout cas dans un premier temps. À mesure que son héroïne s’enfonce dans les tourments de l’obsession et dérive vers la folie, le cinéaste laisse de plus en plus parler son goût pour le lyrisme et l’onirisme. Jusque dans une séquence finale grandiose, dont il a le secret.

Sur le fond, La Femme de Tchaïkovski présente une image assez sombre du grand compositeur russe, un homme dur, égoïste et absolument abject avec son épouse, campée par la jeune actrice russe Aliona Mikhaïlova, très convaincante dans son premier grand rôle. Pourtant, Serebrennikov ne le crucifie pas complètement. Comme Antonina Milioukova, Tchaïkovski était prisonnier de ce mariage et des conventions de la Russie tsariste…

Le portrait que Serebrennikov dresse d’Antonina n’est d’ailleurs guère plus reluisant. Il nous donne en effet à voir une femme médiocre, aveuglée par sa foi et incapable d’ouvrir les yeux sur la réalité de son mariage. Jusqu’à sombrer dans la folie et la nymphomanie…

Entre Antonina Milioukova (Aliona Mikhaïlova) et Tchaïkowski (Odin Lund Biron), le torchon brûle... ©Imagine

La Femme de Tchaïkovski Drame historique Scénario et réalisation Kirill Serebrennikov Photographie Vladislav Opelyants Musique Daniil Orlov Montage Yuriy Karikh Avec Aliona Mikhaïlova, Odin Lund Biron, Youlia Aoug, Oxxxymiron… Durée 2h23