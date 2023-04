Battues, torturées, traquées… Le courage exceptionnel des femmes rebelles de la mafia calabraise

Anna Colace s’attaque à l’organisation calabraise en protégeant trois femmes qui ont choisi de se rebeller. D’abord, Denise, 18 ans, fille de Lea Garofalo. Sa mère a brisé l’omerta en collaborant avec la justice italienne. Lea a disparu après un rendez-vous avec son mari, Carlo Cosco, un des gros bonnets de l’organisation. Giuseppina et Concetta sont membres d’illustres familles ‘ndranghetistes. Ces deux mères décident, elles aussi, petit à petit, et à leur niveau, de s’opposer à une vie de soumission.

Une série ultra-réaliste

Même si des personnages fictifs ont été ajoutés pour le bien de la narration, la série The Good Mothers est basée, en grande partie, sur des faits réels et plus précisément, comme Gomorra de Roberto Saviano, sur l’ouvrage éponyme d’un journaliste : le Britannique Alex Perry.

Grâce à cette série ultra-réaliste, les spectateurs ont la possibilité d’entrer dans l’intimité des membres d’un milieu on ne peut plus fermé, de mieux comprendre la pérennité d’une organisation née à la fin du XIX siècle et qui prospère. Via des trafics (notamment de cocaïne, mais aussi en exploitant des migrants africains traités comme des chiens…) et grâce à son système clanique.

La loyauté des membres est sans cesse invoquée, les simulacres de piété sont légion. Pas de pitié pour les “brebis galeuses” constamment traquées. Par des hommes testostéronés trompés et certaines femmes, notamment les plus âgées, qui se moquent de la sororité, comme le montre, intelligemment, la série grâce à Stephen Butchard. Le scénariste de The Last Kingdom parvient à maintenir une tension narrative quasi constante durant six heures.

À l’instar de la série israélienne Mafia Queens, l’originalité de The Good Mothers, tient, évidemment, à la grande place laissée aux femmes dans un monde de bonshommes. Sauf qu’ici, les femmes n’ont aucune envie de venger les hommes. Via des huis clos quasi constants, des plans à l’épaule ou des vues aériennes tourbillonnantes, Elisa Amoruso et de Julian Jarrold (Jane ; Retour à Brideshead ; This England) permettent aux téléspectateurs de suivre le quotidien étriqué, infernal et absurde de ces femmes. Leur solitude et la violence qu’elles subissent, sont montrées avec justesse.

Les actrices chargées d’incarner ces héroïnes dotées d’un courage inouï, sont formidables. À commencer par Gaia Girace qui joue la jeune Denise. Son discours au tribunal face à son père complètement dérangé est poignant. Les jurés du Festival de Berlin ne s’y sont pas trompés en attribuant à The Good Mothers le premier Berlinale Series Award de l’histoire du festival.

The Good Mothers – D’Elisa Amoruso et Julian Jarrold – Scénario : Stephen Butchard – Avec Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli… Disney + – Dès le 5 avril (6X60’).