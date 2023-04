Alexis Michalik (“Une histoire d’amour”) : “Un film, c’est tellement plus de boulot qu’une pièce”

À lire aussi

Une histoire d’amour est à nouveau une adaptation d’une de vos pièces. Est-ce par gain de temps, alors que vous semblez débordé ?

Ce sont deux histoires très différentes. Edmond, c’était un film que je voulais faire depuis 15 ans. J’avais écrit le scénario, mais on n’arrivait pas à trouver les financements. J’en ai donc fait une pièce. Son énorme succès a permis au film de se faire. Là, j’avais écrit une pièce et, dès la première, tout le monde m’a dit : “Il faut que tu en fasses un film. ” Et puis, trois ans plus tard, ça a été le confinement. Les théâtres ont fermé et j’ai eu le temps d’adapter la pièce en film. Et ça s’est enchaîné très vite. Ce qui m’a vraiment motivé à en faire un film, c’était l’idée de pouvoir emmener les actrices de la création avec moi (Marica Soyer et Juliette Delacroix, NdlR) et d’arriver à produire nous-mêmes le film, via Acmé Films, notre boîte de prod à mes associés et moi.

Le film aborde la question de la PMA, longtemps interdite aux couples de femmes en France…

La raison pour laquelle c’est un couple de femmes, c’est parce que, dans la deuxième partie du film, quand elle va voir son frère pour lui demander de s’occuper de sa gamine, il fallait que sa ou son partenaire de l’époque ne puisse pas avoir de lien avec la gamine. Je me suis donc dit qu’il fallait que ce soit deux femmes. Ça faisait aussi pas mal de temps que je voulais faire une pièce avec plus de femmes que d’hommes sur le plateau. C’était l’occasion… À partir de là, on commence à se renseigner pour que ce soit un peu juste et donc sur la PMA. En quelle année ça se passe ? Comment évolue la loi ? D’où, aussi, le placement de l’intrigue à telle période et le fait qu’on ait un flash-forward de 12-13 ans…

guillement Le but, c’était qu’en voyant le film, on ne puisse pas se dire que c’était l’adaptation d’une pièce.



Même si certains dialogues sont très proches de la pièce, on ne sent pas vraiment l’origine théâtrale du film…

Ça a été un gros travail d’adaptation. Certaines scènes du film ne sont pas dans la pièce et inversement. Le but, c’était vraiment ça, qu’en voyant le film, on ne puisse pas se dire que c’était l’adaptation d’une pièce. Jusqu’au montage, ça a été le cheval de bataille. La première version durait 1h50. De versions en versions – il y en a eu 25 –, on a perdu 20 minutes. On a fait beaucoup de projections devant des gens qui n’avaient pas vu la pièce ; on s’est fait un peu du mal… C’était dur, mais je retournais le lendemain en essayant ce qu’ils avaient dit et ça marchait mieux… De fil en aiguille, le film a évolué jusqu’à sa version finale. Donc oui, il y a eu un gros travail de non-théâtralité.

Juliette Delacroix, comme Alexis Michalik, avait participé à la création de la pièce "Une histoire d'amour". ©Athena

C’est votre second film. Vous sentez-vous déjà plus à l’aise en tant que réalisateur ?

Je sens que je suis encore un réalisateur débutant. C’est mon deuxième film, mais j’ai vraiment l’impression d’avoir tout à apprendre. Il m’arrive tellement souvent d’aller au cinéma et de me dire : comment ils font pour penser à tout ça ? Le théâtre, c’est plus organique pour moi. Moi, je raconte des histoires ; je ne maîtrise pas du tout le visuel. Or, le cinéma est très visuel… Donc je m’entoure des bonnes personnes pour que ce soit beau. J’ai beaucoup de doutes au cinéma. J’adore être sur un tournage, gérer un plateau, raconter une histoire, filmer… Tout ça me plaît beaucoup, mais j’ai conscience d’avoir encore plein de choses à apprendre.

Vous écrivez, mettez en scène, jouez au théâtre, à la télé et au cinéma – on vous verra le 26 avril prochain dans Dix jours encore sans maman. Vous avez écrit un roman… Vous êtes un peu l’antithèse de votre personnage dans le film, qui n’arrive plus à écrire…

Oui, bien sûr. Ce n’est pas moi – moi, je ne bois même pas d’alcool –, mais c’est une version possible de ce qui se passerait si je me retrouvais à vivre un drame comme lui et que je ne faisais plus rien pendant cinq ans.

guillement Un film, c’est tellement plus de boulot qu’une pièce… C’est minimum deux ans d’investissement…

Pourtant, on a l’impression que tout est facile pour vous…

Franchement, depuis Une histoire d’amour, ça faisait trois ans que je n’avais pas fait quelque chose de nouveau. Dans le film d’ailleurs, on parle beaucoup du rapport à l’écriture. Dans l’écriture, quand on sort quelque chose de nouveau, il y a vraiment un apaisement. On se dit : bon, bah ça va, je ne suis pas mort ; j’ai encore envie de vivre. Donc oui, ça me travaillait un peu. Là, récemment, j’ai écrit une nouvelle pièce pour l’année prochaine. Ça m’a vraiment soulagé…

Vous songez déjà à un nouveau film ? Une adaptation du Porteur d’Histoire par exemple, qui avait triomphé au théâtre ?

On a un projet d’en faire un film d’animation… L’envie est là, mais j’aimerais bien ne plus faire une adaptation. J’adore réaliser, être en tournage, mais c’est tellement plus de boulot qu’une pièce. C’est minimum deux ans d’investissement. Il faut donc être sûr que c’est le bon projet, parce que, après la sortie du film, son sort est réglé en 24 heures. Au théâtre, ce n’est pas tout à fait la même chose. Edmond se joue encore à Paris depuis 2016 ! Tous les soirs, il y a des acteurs qui le jouent, des spectateurs qui viennent… C’est une aventure folle. Le théâtre, c’est l’art de l’éphémère, c’est le maintenant, le présent. Ce qui est sûr, c’est que, pour mon prochain film, j’ai envie que ce soit quelque chose d’original, de pensé vraiment pour le cinéma.