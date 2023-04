“Une histoire d’amour”: comédie tendre, mais guère ambitieuse, sur la famille et la transmission

Douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle est en phase terminale d’un cancer, comme sa propre mère lorsqu’elle avait 6 ans… Avant de mourir, elle se tourne vers son frère William (Alexis Michalik), ancien écrivain à succès dépressif, pour lui confier sa fille Jeanne…

Au début du film, Katia (Juliette Delacroix) et Justine (Marica Soyer) vivent le parfait amour... ©Athena

Peur de l’engagement

Enfant chéri du théâtre français – grâce à ses spectacles récompensés aux Molières Le Porteur d’histoire, Le Cercle des illusionnistes… –, le comédien et dramaturge Alexis Michalik est passé à la réalisation avec Edmond début 2019, signant une agréable variation sur le thème de Cyrano tirée de sa propre pièce. Durant le confinement, il a réalisé son second long métrage, où il porte à nouveau au grand écran l’une de ses pièces, Une histoire d’amour (Molière de la mise en scène en 2020).

De la fantaisie théâtrale autour du classique d’Edmond Rostand, on passe à une comédie dramatique contemporaine, mettant des personnages qui, tous, doivent faire face à leur peur de l’engagement, à leur refus d’accepter leurs responsabilités. Que ce soit cette femme passionnée qui tourne le dos du jour au lendemain à sa compagne enceinte ou cet écrivain cynique vivant en éternel adolescent, multipliant les conquêtes et bâclant ses livres à succès…

Quand Jeanne, sa jeune nièce, débarque dans sa vie, William (Alexis Michalik) est obligé de trouver un sens au mot engagement... ©Athena

Manque d’ambition

Si l’on ne sent pas ici l’origine théâtrale du projet – Michalik ne surchargeant pas son film de dialogues –, Une histoire d’amour reste un petit film, qui manque singulièrement d’ambition cinématographique. La première partie, retraçant la passion entre deux jeunes femmes amoureuses, tient plutôt bien la route – notamment grâce au naturel de Juliette Delacroix et Marica Soyer, deux jeunes comédiennes encore méconnues au cinéma qui avaient créé la pièce sur scène aux côtés de Michalik –, la seconde est plus maladroite. Passé son charisme naturel, le comédien n’a pas les épaules assez larges pour camper ce personnage au bout du rouleau, qui a bien du mal à dépasser la caricature de l’écrivain alcoolique et dépressif…

Dans "Une histoire d'amour", Alexis Michalik orchestre une danse de l'amour et des sentiments assez convenue... ©Athena

Une histoire d’amour Comédie dramatique Scénario, casting et réalisation Alexis Michalik Photographie Marie Spencer Musique Romain Trouillet Montage Sophie Fourdrinoy Avec Alexis Michalik, Juliette Delacroix, Marica Soyer, Pauline Bression… Durée 1h28