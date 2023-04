”Avatar : la voie de l’eau” cartonne en streaming : une bonne nouvelle pour les cinémas

À lire aussi

Le débat fait encore rage dans un Hollywood déboussolé. Et les avis divergent. Certains, Netflix en tête, défendent le modèle de l’exclusivité streaming. D’autres, un modèle hybride (sortie simultanée en salles et en streaming). D’autres, encore la primauté de la salle.

Jusqu’ici, les données objectives manquaient : avant 2020, les streamers ne communiquaient pas leurs chiffres de diffusion. Et lorsque l’institut Nielsen a commencé à publier une liste hebdomadaire des dix meilleurs films en streaming aux États-Unis, la pandémie a tout faussé avec la fermeture des cinémas et le repli sur les écrans domestiques.

Pommes cinéma et poires streaming

Depuis la fin du premier trimestre 2023, les observateurs disposent d’une année complète de chiffres à comparer. Selon les plus avisés d’entre eux (ceux en prise directe avec l’industrie), le constat est sans appel : “les films en salles surpassent massivement les films en streaming”, selon la newsletter de The Entertainment Strategy Guy, ancien cadre (anonyme) d’une compagnie de streaming.

Les revirements de stratégie récents d’Apple, Prime Video, Disney + et Warner/HBO confirment ce constat. Mais les analyses doivent être nuancées : tous les films ne se valent pas. Que ce soit dans les salles ou le salon, la diffusion des œuvres n’est pas une science tout à fait exacte.

La difficulté est qu’on compare des pommes cinématographiques avec des poires streaming. Comprenez : les studios américains communiquent les résultats de leur film en salles en recettes et les streamers en heures vues (depuis juin 2021). Si l’on peut tenter de convertir les recettes en nombre de spectateurs (en divisant par le prix moyen du ticket), il est plus difficile voire impossible de convertir un temps de visionnage en nombre de spectateurs (on ne peut savoir si un abonné a regardé une œuvre dans sa totalité). On peut toutefois tenter une estimation en divisant par la durée du film.

Exemple pour le cinéma : Elvis de Baz Luhrmann a totalisé 151 millions de dollars de recettes en salles aux États-Unis. Le prix moyen du ticket était de 11,75 dollars en 2022. On peut donc estimer que le film a été vu par 12,85 millions de spectateurs. Selon Nielsen, le biopic a été vu en streaming 2,7 milliards de minutes. Le film durant 159 minutes, cela équivaut à 16,9 millions de visionnages complets (par un ou plusieurs spectateurs).

Le manque à gagner de Netflix

À titre de comparaison, Glass Onion, production Netflix (qui n’a connu qu’une brève sortie technique aux États-Unis afin de concourir aux oscars) a totalisé 2,79 milliards de minutes vues pour une durée de 139 minutes. Soit l’équivalent de 20 millions de visionnages complets. À peine mieux qu’Elvis. On mesure le manque à gagner pour Netflix en termes d’audience et de recettes salles.

De surcroît, le modèle de production des films Netflix paraît déficitaire aux yeux des analystes. Selon les estimations hautes, le temps moyen de streaming par usager est de trois heures trente par jour. Soit 105 heures par mois. Netflix propose aujourd’hui quatre forfaits d’abonnement. Considérons le forfait Standard, 15,49 dollars (13,49 euros) comme la moyenne par défaut. Une heure vue est donc valorisée à 0,15 cents (0,13 eurocents). Le temps de visionnage de Glass Onion peut être évalué à quelque 7 millions de dollars – pour un budget estimé de 40 millions de dollars.

Bien sûr, le modèle de Netflix est fondé sur la masse des revenus mensuels que rapportent ses quelque 230 millions d’abonnés – une manne qui permet d’investir dans les contenus. Mais l’argent restant le nerf de la guerre à Hollywood, “la grande majorité des films de studio – dont le budget de production est supérieur à 5 millions de dollars – rapporteront beaucoup plus d’argent à leurs producteurs s’ils sont distribués dans les salles” estime The Entertainment Strategy Guy.

La salle dope la popularité

Le constat empirique que l’on fait aujourd’hui est qu’un film à succès en salles est populaire en streaming, même avec une fenêtre de diffusion ""rapide (la moyenne est de moins de soixante jours désormais entre l’exploitation en salle et le streaming). Mais, à l’inverse, une exclusivité sur plateforme ne fera pas un score beaucoup plus mirobolant, comme le démontre l’exemple de Glass Onion et d’Elvis.

Il y a des nuances et des exceptions : les films d’animation et les comédies enregistrent en moyenne les meilleurs scores en streaming. Mais, là aussi, une sortie en salles ajoute des gains non négligeables. Sur Disney +, Encanto, a engrangé en salles 256 millions de dollars et a enregistré en streaming un score similaire à Soul, sorti exclusivement en streaming.

La phase de croissance des abonnements touchant à sa fin, les plateformes qui pratiquent la politique d’exclusivité (Netflix tend à devenir la seule) auront de plus en plus de difficultés à amortir des productions coûteuses. En termes économiques, “les cinémas restent le meilleur moyen d’amortir les dépenses [des grosses productions]” résume The Entertainment Strategy Guy.