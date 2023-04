Petite année pour les Belges à Cannes

Pour la première fois depuis huit ans, Frémaux n’était pas aux côtés de Pierre Lescure, mais bien d’Iris Knobloch, la nouvelle présidente du festival. Ancienne présidente de Warner France, l’Allemande a commencé par saluer le “talent, l’élégance et la passion pour le cinéma” de son prédécesseur. Avant de tenir un discours qui se voulait rassurant vis-à-vis des acteurs de la cinéphilie française inquiets de cette nomination jugée à l’époque très politique. “Ma prise de fonction s’est faite à un moment particulièrement enthousiasmant de réamour du cinéma. Les films et le public sont de retour en salles. Rien ne peut remplacer l’événement culturel que représente la sortie en salles d’un film”, a notamment déclaré celle qui est vue par certains comme la tête de pont des studios hollywoodiens et du streaming sur la Croisette.

General Delegate of the Cannes International Film Festival, Thierry Fremaux, holds a press conference to announce the Official Selection of the 76th Cannes Film Festival in Paris, on April 13, 2023. - The 76th Cannes Film Festival will be held from Mai 16 to Mai 27, 2023. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) ©AFP or licensors

Scorsese peut-être en Compétition

Si Thierry Frémaux n’a annoncé la sélection d’aucun film Netflix, on retrouve néanmoins en sélection officielle Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, coproduit par Paramount et Apple. Apple, qui a fait le choix de sortir le film en salles en octobre prochain. De quoi permettre à Scorsese de rêver d’une seconde Palme d’or (après celle obtenue pour Taxi Driver en 1976). Pour l’instant, le film est présenté Hors Compétition, mais les négociations sont toujours en cours avec le studio pour qu’il puisse faire partie de la Compétition, a expliqué le sélectionneur cannois.

Le New-Yorkais rejoindrait ainsi les 19 cinéastes d’ores et déjà certains de concourir pour la Palme d’or (cf. ci-dessous). Parmi eux, on retrouve quelques nouveaux venus, mais surtout des vétérans de la Compétition cannoise, comme les Américains Wes Anderson (avec Asteroid City) et Todd Haynes (May December), les Italiens Nanni Moretti (Le Soleil de l’avenir) et Marco Bellochio (Le Rapt) ou le Turc Nuri Bilge Ceylan (Les Herbes sèches). Mais aussi l’Allemand Wim Wenders (qui présentera Perfect Days en Compétition et son documentaire Le Bruit du temps : Anselm Kiefer en séance spéciale) et le Japonais Hirokazu Kore-eda, déjà de retour avec Monster, un an après avoir dévoilé Les Bonnes étoiles sur la Croisette.

Quant à Ken Loach, il a même répondu à Frémaux : “Tu es sûr ? Je suis déjà venu souvent… ”, quand le délégué général lui a annoncé par téléphone, mercredi soir, sa présence en Compétition avec The Old Oak, qui sera sans doute le dernier film du cinéaste anglais aux deux Palmes d’or, âgé de 86 ans.

Au milieu de tous ces hommes, on retrouve six réalisatrices, dont les Françaises Catherine Breillat (L’Été dernier) et Justine Triet (Anatomie d’une chute), mais aussi deux Africaines : la Sénégalaise Ramata Sy, avec son premier film Banel et Adama, et la Tunisienne Kaouther Ben Hania avec Les Filles d’Olfa.

Un seul film belge en sélection officielle

Après une année historique en 2022, avec pas moins de trois films en Compétition (sans compter ceux présentés dans les sections annexes), 2023 sera nettement moins explosif pour le cinéma belge… Un seul film majoritaire a en effet été sélectionné cette année (et présenté comme congolais par Thierry Frémaux) : Augure, le premier long métrage du Belgo-Congolais Baloji Tshiani. L’ancien chanteur de Starflam emmène dans l’aventure le Belge Marc Zinga et la Française Lucie Debay, pour retracer l’histoire de quatre sorciers et sorcières dans une Afrique fantasmagorique. Dans la lignée de son court métrage Kaniama Show en 2018.

Pour pouvoir juger de l’étendue finale de la présence belge, il faudra cependant attendre l’annonce des sections parallèles de la Quinzaine des cinéastes (et non plus des réalisateurs), mardi, et de la Semaine de la critique, lundi. Sans oublier les surprises qu’a gardées dans son chapeau Thierry Frémaux, qui annoncera dans les jours à venir les traditionnels compléments à la sélection officielle, qui ne comporte pour le moment aucun film d’animation…

En mai prochain, l'artiste belgo-congolais Baloji présentera à Un Certain regard son premier long métrage "Augure". ©BELGA

La sélection officielle 2023

Ouverture

Jeanne du Barry, de Ouverture Hors Compétition , de Maïwenn (France)

Compétition

Anatomie d’une chute , de Justine Triet (France)

Asteroid City , de Wes Anderson (États-Unis)

Banel et Adama , de Ramata Sy (Sénégal) Premier film

La chimera , d’Alice Rohrwacher (Italie)

Club Zéro , de , de Jessica Hausner (Autriche)

L’Été dernier , de Catherine Breillat (France)

Fallen Leaves , d’Aki Kaurismäki (Finlande)

Les Filles d’Olfa , de , de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Firebrand , de Karim Aïnouz (Brésil)

Les Herbes sèches (Kuru Otlar Üstüne) , de Nuri Bilge Ceylan (Turquie)

Jeunesse de Wang Bing (Chine) Documentaire

May December , de Todd Haynes (États-Unis)

Monster , d’ , d’ Hirokazu Kore-eda (Japon)

The Old Oak , de , de Ken Loach (Grande-Bretagne)

La Passion de Dodin Bouffant , de Trần Anh Hùng (France)

Perfect Days , de Wim Wenders (Allemagne/Japon)

Rapito (Le Rapt) , de Marco Bellochio (Italie)

Il sol dell’avvenire (Le Soleil de l’avenir) , de Nanni Moretti (Italie)

The Zone of Interest, de Jonathan Glazer (G.-B.)

Un certain regard

Augure , de Baloji Tshiani (RDC/Belgique) Premier film

The Breaking Ice , d’Anthony Chen (Singapour)

Crowrã , de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil)

Los colonos (Les Colons) , de Felipe Gálvez (Colombie) Premier film

Los delincuentes , de Rodrigo Moreno (Argentine)

Goodbye Julia , de Mohamed Kordofani (Soudan) Premier film

Hopeless , de Kim Chang-hoon (Corée du Sud) Premier film

How to Have Sex , de Molly Manning Walker (Grande-Bretagne) Premier film

If Only I Could Hibernate , de Zoljargal Purevdash (Mongolie) Premier film

Kadib Abyad ( La Mère de tous les mensonges) , d’Asmae El Moudir (Maroc)

Les Meutes , de Kamal Lazraq (Maroc) Premier film

The New Boy , de Warwick Thornton (Australie)

Le Règne animal , de Thomas Cailley (France) Ouverture

Rien à perdre , de Delphine Deloget (France) Premier film

Rosalie , de Stéphanie Di Giusto (France)

Simple comme Sylvain , de Monia Chokir (Québec)

Terrestrial Verses, d’Ali Asgari et Alireza Khatami (Iran)

Hors Compétition

Cobweb , de Kim Jee-woon (Corée du Sud)

The Idol , de Sam Levinson (États-Unis)

Indiana Jones et le Cadran de la destinée , de James Mangold (États-Unis)

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese (États-Unis)

Cannes Première

Bonnard, Pierre et Marthe , de Martin Provost (France)

Cerra les dojos (Fermer les yeux) , de Victor Erice (Espagne)

Kubi , de Takeshi Kitano (Japon

Le Temps d’aimer, de Katell Quillévéré (France)

Séances spéciales

Anselm (Das Rauschen der Zeit) (Le Bruit du temps, Anselm Kiefer) , de Wim Wenders (Allemagne)

Man in Black , de Wang Bing (Chine) Documentaire

Occupied City , de Steve McQueen (Grande-Bretagne)

Retratos fantasmas (Portrait fantôme), de Kleber Mendonça Filho (Brésil)

Séances de minuit