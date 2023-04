“Toute la beauté et le sang versé” (Lion d’or à Venise) : un documentaire percutant sur la grande photographe Nan Goldin

Autant de portraits ou d’autoportraits, parfois au cœur de la plus pure intimité – Goldin fut notamment connue pour se prendre en photo durant l’acte sexuel –, que l’on redécouvre ici à l’écran grâce à des extraits de ses célèbres diaporamas, qui nous replongent dans l’atmosphère vibrante et interlope du New York des seventies et des eighties, mais aussi dans la douleur des années sida.

Nan Goldin, jeune photographe dans le New York des années 1980. ©Cinéart

De l’intime au combat

En confiance avec Poitras, la photographe se livre de façon très intime, racontant pour la première fois son expérience de la prostitution ou, plus bravache, son entrée dans le monde de l’art, quand elle apporta une caisse de ses photographies à sa première galerie en payant le chauffeur de taxi grâce à… une fellation. Tout en revenant sur le suicide de sa grande sœur Barbara et sur le rôle joué par ses parents dans celui-ci.

Mais la documentariste, oscarisée en 2015 pour Citizenfour (dans lequel elle nous faisait vivre de l’intérieur l’affaire Snowden tel un thriller d’espionnage à la John LeCarré), ne s’intéresse pas qu’à l’artiste. Toute la beauté et le sang versé fait en effet se répondre la vie et l’œuvre de Nan Golding avec son combat dans la crise des opioïdes qui, rien qu’aux États-Unis, aurait causé plus d’un demi-million de morts depuis la fin des années 1990.

En cause, notamment, un médicament deux fois plus puissant que la morphine : l’OxyContin, mis sur le marché par Purdue Pharma, qui a fait exploser le nombre de prescription en dépêchant auprès des médecins américains plus de 700 visiteurs médicaux. Des commerciaux chargés de les convaincre de l’innocuité du médicament, alors que le laboratoire connaissait pertinemment le danger d’addiction de ce dérivé synthétique de l’opium. Comme le raconte très bien Dopesick, excellente série avec Michael Keaton sur Disney +.

"All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras, portrait de la grande photographe américain Nan Golden et de son combat contre la famille Sackler, dans le cadre de l'épidémie des opioïdes. ©Cinéart

Attaquer là où ça fait mal : à la réputation

Après avoir été elle-même dépendante à l’oxycodone, mais aussi au fentanyl (synthétisé pour la première fois en Belgique à la fin des années 1950) et s’en être sortie, Nan Goldin s’est lancée à corps perdu dans le combat contre les opioïdes, en créant l’association P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) et en s’attaquant directement à la famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma. Et en les attaquant plus précisément là où cela fait peut-être plus mal : à leur réputation de philanthropes, possédant des ailes à leur nom dans les plus grands musées du monde.

Toute la beauté et le sang versé s’ouvre ainsi par une action menée en 2018 au Metropolitan Museum de New York, où les activistes ont jeté des centaines de bouteilles d’OxyContin dans la fontaine de l’aile égyptienne, sponsorisée par la famille Sackler, et se sont couchés par terre. En utilisant sa propre réputation d’artiste – dont les œuvres font partie des collections permanentes de la plupart des musées sur lesquels elle mettait la pression, comme le Guggenheim, le Louvre ou la National Portrait Gallery de Londres –, Nan Goldin a frappé fort. Car si la famille Sackler n’a jamais été condamnée par la justice américaine pour son rôle dans la mort de centaine de milliers de personnes, elle l’a été par le monde de l’art…

Nan Goldin et sa grande soeur Barbara n'ont pas connu une enfance heureuse. ©Cinéart

All the Beauty and the Bloodshed/Toute la beauté et le sang versé Documentaire De Laura Poitras Diaporamas Nan Goldin Musique Soundwalk Collective Montage Amy Foote, Joe Bini et Brian A. Kates Durée 1h57