Ce mercredi, sort en salles un grand film : Toute la Beauté et le sang versé (All the Beauty and the Bloodshed)***, un documentaire passionnant qui, en septembre 2022, a décroché le Lion d’or de la 79e Mostra de Venise. Documentariste américaine reconnue – elle a décroché l’oscar du meilleur documentaire en 2015 pour Citizenfour, un thriller haletant au cœur de l’affaire Snowden -, Laura Poitras entremêle ici la vie, l’œuvre et les combats de la grande photographe Nan Goldin. Elle aborde notamment son engagement, au sein de son association P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), contre les Sackler, famille de milliardaires américains à la tête du laboratoire Purdue Pharma, qui a commercialisé et popularisé l’OxyContin, antidouleur ultra-addictif au centre de l’épidémie d’opioïdes qui, depuis la fin des années 1990, aurait fait un demi-million de morts aux États-Unis, dont plus de 100 000 rien qu’en 2021 !

Laura Poitras : “Les Sackler ont du sang sur les mains”

En septembre 2022, on rencontrait Laura Poitras sur la terrasse du magnifique de l’Ausonia Hungaria, superbe hôtel Liberty du Lido de Venise, pour évoquer son nouveau documentaire, qui venait de faire sensation en Compétition de la 79e Mostra de Venise : Toute la Beauté et le sang versé. Quelques jours plus tard, l’Américaine recevra le Lion d’or du meilleur film, des mains de la présidente du jury Julianne Moore.

Très engagée sur l’Histoire récente de son pays — que ce soit l’occupation en Irak dans My Country, My Country (2010), la prison de Guantanamo dans The Oath (2010) ou l’affaire Snowden dans Citizenfour (2014) —, Poitras s’attaque cette fois au scandale des opioïdes, à la demande de Nan Goldin. La photographe américaine – portraitiste du Manhattan underground des années 1980 – se dédie en effet depuis des années au combat contre la famille Sackler, en tapant là où ça fait peut-être le plus mal : à sa réputation de philanthrope dans le monde de l’art.

Laura Poitras connaissait évidemment Nan Goldin. “Je l’admire. C’est une grande artiste, qui a accouché d’une œuvre révolutionnaire, qui a inspiré des générations d’artistes et de réalisateurs, estime la cinéaste. Nous nous sommes rencontrées lors d’un festival de cinéma au Portugal en 2014. Nous nous sommes revues des années plus tard à New York, autour d’une controverse dans le monde de l’art, qui touchait l’ancienne directrice de la Serpentine Gallery de Londres, Yana Peel (poussée à la démission en juin 2019, NdlR), dont le mari était impliqué dans le NSO Group, une compagnie israélienne connue pour le développement de cyber-armes. À l’époque, Nan avait déjà fondé P.A.I.N. et nous a parlé de sa volonté de documenter son combat dans un film, précisant qu’elle cherchait des cinéastes pour la rejoindre dans ce projet. Je lui ai dit que je ferais tout ce que je pourrais pour que ce film puisse se faire… […] C’est clairement le film le plus collaboratif que j’ai fait. Nan l’a commencé, il est basé sur son travail…”

La réalisatrice américaine Laura Poitras, lors de la cérémonie de clôture du 79e festival de Venise, à Venise le 10 septembre 2022, où elle a décroché le Lion d'or pour son documentaire "Toute la beauté et le sang versé". ©AFP or licensors

La vie, l’œuvre, les combats

Dans Tout le sang versé et la beauté du monde, Laura Poitras fait se répondre l’existence de Nan Goldin et ses combats artistiques et politiques, toujours intimement liés. “Ce film n’est pas une biographie. Je ne me considère pas comme une biographe. C’est le portrait d’une artiste par une artiste, précise la documentariste. Si j’avais fait une biographie, j’aurais expliqué dans quelle école d’art Nan a étudié par exemple… Il y a beaucoup d’infos sur sa vie, mais en tant que convergences historiques entre son travail et la situation politique. Dès nos premières rencontres, Nan m’a parlé de son exposition Witnesses : Against Our Vanishing (expo sur le thème du sida, qui s’est tenue à l’Artists Space Gallery de New York du 16 novembre 1989 au 6 janvier 1990, NdlR). Je connaissais son travail, je savais qu’elle avait abordé la crise du sida, mais je ne savais pas qu’elle avait été la curatrice de cette expo, qui a créé un tollé national. Pour moi, il devait y avoir une convergence entre le passé et le présent, entre la dévastation de l’épidémie de sida à l’époque et la crise des opioïdes actuelle. C’est-à-dire l’échec du gouvernement, de la Food and Drug Administration, la stigmatisation des gens qui souffrent… Et, dans ces deux crises, Nan s’est dit qu’elle devait faire quelque chose…”

Face à la caméra de Poitras, Goldin se livre de façon très intime, notamment sur sa famille, sa jeunesse, sa pratique de la prostitution et ses débuts dans le monde de l’art. “On a commencé à faire ces interviews chez elle. Immédiatement, ça a été très intime et connecté à son travail. Tout son art est biographique. Comment parler de son œuvre sans parler de Cookie Mueller (la muse de John Waters, qui l’a fait tourner dans quatre films dans les années 1970, NdlR) ou de David Armstrong (photographe membre, comme Nan Goldin, du groupe des Cinq de Boston, NdlR) ? […] Nan évoque, non pas des secrets d’État, mais des choses profondément personnelles. Pour cela, il était essentiel qu’elle ait son mot à dire à tout moment. On avait mis par écrit une procédure. Personne ne pouvait voir ces interviews avant qu’elle ne l’ait décidé. On les a traitées comme des documents secrets, enregistrés sur des disques durs cryptés. Quand j’interviewe une personne haut placée dans l’administration américaine, je n’ai évidemment pas du tout la même relation… ”, explique Poitras.

L'un des nombreux autoportraits de Nan Goldin. ©Cinéart

Les pressions de la famille Sackler

Dans Toute la Beauté et le sang versé, Poitras montre notamment comment la famille Sackler a fait pression, à intimider les membres du collectif P.A.I.N. “Dans une scène qu’on n’a finalement pas mise dans le film, on voit Nan, Megan et deux de leurs avocats. Ceux-ci leur expliquent que les Sackler n’hésiteront pas à utiliser leur argent, leurs avocats et sans doute à engager des détectives privés… ‘Mais si j’étais les Sackler, je ne m’intéresserais pas à Nan, mais à vous…’, dit l’un des avocats à Megan. C’était glaçant ! On savait que c’était dangereux, que l’on prenait de vrais risques. C’est une sorte de film d’horreur sur le système américain, où il n’y a pas de sécurité sociale. C’est déjà ce que dénonçait David Armstrong à l’époque (à propos de l’épidémie de sida, NdlR) et on n’a toujours pas de système de soins de santé… C’est vraiment l’échec de la société américaine”, se désole la documentariste.

Dans une scène du film, on voit certains membres de la famille Sackler forcés par un juge à participer à une réunion Zoom, où témoignent des victimes de l’OxyContin. Mais ceux-ci restent impassibles, comme totalement étrangers au sort de leurs semblables. “Ils auraient pu dire : 'OK, on a mis un médicament sur le marché qui s’est révélé dangereux, avec des overdoses et des gens qui meurent. On arrête tout.’ Mais ce n’est pas le cas. Ce sont des profiteurs et ils ont du sang sur les mains”, juge Poitras. “Tout est une question d’impunité pour les Sackler : personne n’est en prison. Ils s’en sont sortis sans problème…”

Un selfie de Nan Goldin dans les années 1980. ©Cinéart

L’art pour dénoncer

Avec ce documentaire passionnant, Poitras fait la démonstration de l’utilité de l’art dans un combat politique. Exactement ce que fait Nan Goldin avec son association P.A.I.N., dont les actions coups de poing visent les plus grands musées du monde, qui ont accepté des fonds de la famille Sackler, en créant par exemple des salles à leur nom, du Metropolitan Museum de New York au Louvre, en passant par la National Portrait Gallery de Londres. “La plupart de mes films regardent des individus au croisement de moments historiques, qui sont à l’origine de changements. Ce sont des portraits d’individus, mais aussi d’une société. Avec Nan, c’est la même chose. […] Les biographies d’artistes ne m’intéressent pas. Ce qui m’intéresse, c’est le travail de Nan, ce que cela signifie pour elle d’être une artiste, ce qui la motive. À travers ses photographies, elle a voulu montrer des gens que personne ne voulait voir. Les gens qu’elle photographie sont ses amis, ses amants, ses colocataires… Tous ces gens qu’elle a aimés font ou ont fait partie de la contre-culture. Ils ont fui l’Amérique. S’ils ne se considéraient pas comme des rebelles, ils étaient évidemment révolutionnaires, car ils rejetaient le statu quo. David Wojnarowicz (peintre mort du sida à 37 ans en 1992, NdlR) théorisait cela. Il parlait des structures sociales injustes et réfléchissait à la création d’espace en dehors de celles-ci, pour créer des failles. Nan et P.A.I.N. creusent cette faille dans les musées : ‘Avant de se faire jeter dehors, on a dix minutes. Profitons-en !’ C’est très inspirant de pouvoir montrer cela”, s’enthousiasme la réalisatrice.

Dans "Toute la beauté et le sang versé", Laura Poitras filme le combat de Nan Goldin dans le cadre de l'épidémie des opioïdes. Et notamment les happenings qu'elle organise dans les plus grands musées du monde, pour dénoncer le rôle de la famille Sackler. ©Cinéart

Après les Sackler, qui seront les prochains ?

Comme Goldin, Laura Poitras milite pour que, dans la crise des opioïdes, on écoute enfin les victimes, plutôt que de rejeter sur elles la responsabilité de leur dépendance aux antidouleurs. Plus largement, la cinéaste s’attaque au monde des ultra-riches, monde dans lequel elle a elle-même grandi à Boston. “La stigmatisation doit être inversée : elle doit porter sur les criminels et non sur les victimes. Sur tous ces gens assis aux conseils d’administration des grands musées, qui vendent des armes, des médicaments dangereux, du gaz lacrymogène, des balles de sniper… Avec ce film, on veut qu’ils sentent la stigmatisation. L’une des raisons majeures qui explique que les musées soient restés muets si longtemps, c’est non seulement parce que les Sackler étaient dans leurs conseils d’administration, mais aussi parce qu’il y en avait d’autres autour de la table, qui se demandaient : qui seront les prochains ? ‘On doit s’attaquer de toutes les façons possibles à ceux qui ont abusé’, dit souvent la famille Sackler. Dans notre société, on s’attaque toujours aux individus, plutôt que de rechercher les causes structurelles. Car qui profite de cette crise ? ”, interroge la cinéaste en visant les immenses profits faits par les Sackler grâce à la crise des opioïdes.

Comme Nan Goldin, Laura Poitras ressent l’obligation de dénoncer les dysfonctionnements de son pays. “Je suis citoyenne d’un empire global qui est responsable de violences et de destructions massives. En tant que citoyenne américaine, je ne suis pas externe à ce pouvoir, mais je n’ai pas envie de propager l’idéologie et la violence dont mon pays est responsable.”