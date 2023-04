Trois détenus en permission à Liège : quand les heures dehors sonnent comme une torture

Durant sa permission, Anthony (Karim Leklou) retrouve sa mère et sa famille. ©KwassaFilms

Du documentaire à la fiction

Cinéaste française formée à l’Insas et installée à Bruxelles, Ève Duchemin a commencé sa carrière comme documentariste, avec une série de films sur la Wallonie en crise, que ce soit dans Mémoires d’envol en 2007, Avant que les murs tombent en 2009 ou En Bataille, portrait de Marie Lafont, une directrice de prison en 2016. Temps mort est directement issu de ses immersions en prison, où elle a rencontré des détenus qui lui ont inspiré les personnages de ce premier long métrage de fiction. Trois personnages criants de vérité !

On ne saura jamais exactement pourquoi ceux-ci ont été enfermés (mais on peut le deviner). Ce que filme la cinéaste, au-delà de l’acte qu’ils ont commis, c’est la charge mentale qu’occupe la prison au plus profond de leur être et de leur famille. Si le film s’ouvre en prison, sur les bruits de portes, les cris, la fouille d’une cellule, on quitte vite celle-ci. Le temps de tor pour ces trois hommes. Car l’enfermement n’est pas que physique, il est intérieur pour ces êtres qui portent, en eux, le stigmate de la prison et qui ont beaucoup de mal à vivre à l’extérieur et à profiter de ce moment de répit. Quel que soit leur âge, leur milieu, tous sont réunis par ce rapport douloureux à la vie et à la liberté.

Jarod Cousyns, un jeune comédien débutant d'une rare intensité, dans le rôle de Colin. ©KwassaFilms

Un casting magistral

Pour incarner ces êtres blessés, qui tentent maladroitement de renouer avec leur famille, Ève Duchemin a choisi trois comédiens très différents. Le jeune rappeur Jarod Cousyns fait des débuts à l’écran très convaincants dans le rôle d’un jeune homme à peine sorti de l’adolescence et dont la vie est déjà condamnée. Découvert dans L’Envahisseur de Nicolas Provost en 2011 (et revu récemment dans La Nuit des rois de Philippe Lacôte), Issaka Sawadogo incarne, lui, un homme fatigué, se battant pour conserver sa dignité. Tandis que le génial Karim Leklou (vu dans BAC Nord, Réparer les vivants, mais aussi dans Un monde de Laura Wandel) est à nouveau d’une rare intensité dans la peau d’un toxico totalement dépendant à ses médicaments et toujours au bord de l’exposition de violence.

Tous font preuve, à l’instar de la réalisatrice, d’une grande pudeur pour donner vie à ces êtres cabossés et pour les faire revenir à notre humanité commune.

Déjà vu dans "L'Envahisseur", Issaka Sawadogo est de nouveau très impressionnant dans "Temps mort". ©KwassaFilms

Temps mort Drame Scénario et réalisation Ève Duchemin Photographie Colin Lévêque Musique Fabien Leclercq Montage Joachim Thôme Avec Karim Leklou, Issaka Sawadogo, Jarod Cousyns, Johan Leysen… Durée 1h58