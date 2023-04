“Are You Lonesome Tonight ?” : Polar flou venu de Chine influencé par Wong Kar-wai, sans la grâce

Alors qu’il fait étouffant dans cette grande mégalopole poisseuse du sud de la Chine, Xueming, réparateur de conditionneurs d’air, sabote l’airco de la veuve, pour la forcer à faire appel à ses services… Le jeune homme s’est promis de dire la vérité à la vieille dame. Mais il se rend vite compte que celle-ci n’est pas si triste que cela de la disparition de son mari…

"Are You Lonesome Tonight ?", du Chinois Shipei Wen, avec Eddie Peng et Sylvia Chang. ©September

Torpeur noire

Pour son premier long métrage, présenté en séance spéciale au Festival de Cannes en mai 2022, Shipei Wen part de l’un de ses courts métrages, Tropical Malady en 2017. Et l’on sent clairement chez le jeune cinéaste les références qui l’accablent. Il y a pas mal de Wong Kar-wai dans la façon de filmer la torpeur d’une grande ville chinoise, ainsi que la relation étrange et ambiguë qui se noue entre ses deux personnages. Mais il manque malheureusement la grâce, l’élégance, la facilité…

On sent également chez le jeune cinéaste formé aux États-Unis l’envie de signer avec Are You Lonesome Tonight ? un grand polar chinois à la Diao Yi’nan, maître du genre avec des œuvres comme Black Coal (Ours d’or à Berlin en 2014) ou Le Lac des oies sauvages en 2019. Sauf que, très lisse, trop proche des codes du cinéma occidental, ce premier long métrage ne nous dit absolument rien de la société chinoise. Tout l’inverse de Diao Yi’nan…

Si Shipei Wen s’en sort pas trop mal dans la partie psychologique de son film, quand il s’agit de faire se tourner autour la veuve et l’assassin, il rate complètement la partie polar. À force de vouloir jouer sur l’ambiguïté, sur un montage compliqué pour faire se rejouer les scènes selon des points de vue différents, le cinéaste finit par embrouiller le spectateur. Et le perdre définitivement…

Le film sera disponible en VOD sur iTunes, Google Play et Amazon dès le 26 avril.

"Are You Lonesome Tonight ?", du Chinois Shipei Wen, avec Eddie Peng et Sylvia Chang. ©September

Are You Lonesome Tonight ? Polar De Shipei Wen Scénario Shipei Wen, Binghao Zhao, Yinuo Wang Avec Eddie Peng, Sylvia Chang, Yanhui Wang… Durée 1h35