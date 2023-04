Ève Duchemin : "La prison fabrique de futurs fous"

Vos personnages sont-ils inspirés de détenus que vous avez rencontrés durant le tournage de vos documentaires ?

Oui. Hamousin, qui s’appelle vraiment Hamousin, comme dans le film, c’est un vieux sportif qui était en prison depuis 25 ans. Pour gagner un peu de sous, il s’occupait de laver le linge des détenus qui n’ont pas de famille. Il me disait : “Il faut que je me dépêche de sortir de prison pour m’occuper de mes enfants.” C’est tout ce que je sais de lui… C’est une espèce de confrontation entre le réel et un endroit de poésie océanique qui me hante. Je n’ai pas arrêté de penser à ce mec, à cette phrase et à me dire : effectivement comment il va faire pour s’occuper de ses enfants s’il est en prison depuis 25 ans ? Et qu’est-ce qu’il va retrouver dehors ? Bonnard, qui s’appelle vraiment Bonnard, passait une commission de discipline. Il était rentré de permission de façon anticipée, parce qu’il disait que la prison ne lui avait pas donné assez de médicaments et qu’ils avaient dû trouver une solution en famille. J’ai adoré ce mot, “en famille”. Je me suis dit : mais évidemment, ils sortent, il y a des familles derrière. Ça a suffi pour me hanter et pour que j’écrive pendant cinq ans…

Comment avez-vous construit l’équilibre entre ces trois histoires ?

C’était une longue bagarre de scénario. Il ne fallait pas être redondant et en même temps qu’il y ait de petites résonances, parce que la prison, ça formate. Maintenant que le film est fini, je comprends pourquoi je me suis bagarrée pour garder les trois personnages et pas juste un, parce que, s’ils sont très différents, ils sont abîmés au même endroit. Ils n’ont pas le même âge, mais ils nous racontent quelque chose de ce que la prison provoque chez les humains. Cela questionne, sans que ce ne soit trop direct, ce qu’on est en train de faire avec ça, alors que les prisons sont hors de notre vue, qu’elles ne sont même plus dans les villes…

C’est votre troisième film sur la prison. C’est important pour vous de donner à voir ces hommes et ces femmes que la société cherche souvent à invisibiliser ?

Ah oui ! Et dans le documentaire, c’était une vraie bataille. Je ne filmais que des détenus à visage découvert. Je voulais que ce soit des discussions avec des humains parmi les humains. Retirer de la société des humains crée une vraie déflagration. Il y a forcément un endroit où ça bousille. C’est le versant plus politique de la question, qui enflamme vite les gens : qu’est-ce que c’est que cette justice laxiste ? Mais on oublie complètement de se questionner sur le fait qu’on fabrique des handicapés, des pauvres qui vont crever la gueule ouverte, de futurs fous ou de futurs terroristes. Car il y a un truc complètement aliénant en prison, qui fait qu’on n’en sort pas indemne.

Votre film nous permet de revoir les hommes derrière les détenus… C’était cela votre intention ?

C’était le but, que la prison ne soit que le début. Je mise sur un prérequis : on a tous vu des films, des reportages en prison. Au début du film, je rappelle juste ce que ces hommes, leurs corps vivent là-dedans, puis on les sort. Et, comme ils ont des problèmes avec leur femme, avec leur fils, avec leur mère, très vite, ils deviennent nous. Très vite, ce ne sont plus des détenus, mais juste des hommes qui se débattent pour être reconnus par les leurs et recevoir l’amour dont ils ont besoin pour tenir bon.

Vous ne nous dites jamais pourquoi ces trois détenus ont été condamnés…

L’idée, c’était de leur laisser l’opportunité d’être autre chose ou de n’être pas que cela. De ma petite expérience d’incarcération, dès que le détenu nous dit pourquoi il est en prison, cela modifie la façon dont on le regarde. Je ne suis pas psychiatre, ni juge ; je ne sais pas quoi faire de cette information. Ça ne me regarde pas. De la même façon, je n’ai pas du tout envie de mettre le spectateur en position de juge, parce que ce n’est pas la question du film. Après, si vraiment ça l’intéresse, il y a comme un puzzle disséminé à travers tout le film. Il y a moyen de comprendre les profils en fonction des années qu’ils ont pris. Je ne dis pas que ces hommes n’ont rien fait. Ils ne sont pas incarcérés de façon injuste. Ils ont fait des conneries et l’ont payé. Le film commence juste après, quand ils ont payé leur dette. Est-ce que nous, en tant qu’humain, on s’autorise à leur donner une place dans la société pour le reste de leur vie ? C’est plutôt là où j’ai envie d’emmener le spectateur.

Le film parle aussi du rapport au temps, très différent entre la prison, où l’on peut imaginer que l’ennui domine, et ces 48 heures, très comptées, que les personnages passent à l’extérieur…

Le film s’appelle Temps mort. C’est un arrêt de jeu, mais n’est-ce pas, aussi, le temps mort perdu à rien foutre en prison ? C’est excitant de savoir qu’on n’a que 48 heures pour résoudre un nombre incalculable de problèmes et de débarquer dans sa famille en sachant qu’on a laissé un champ de ruines derrière soi. Ce n’est pas un film d’action. Ce n’est pas un film avec des grands bandits ayant fait des braquages, parce que ça, ce n’est vraiment qu’un infime pourcentage de la population carcérale. Je voulais faire un film avec des gens normaux et que le seul agent actif, ce soit le temps qui passe. Le fait qu’ils aient très peu de temps pour résoudre tous leurs problèmes rend toutes les scènes encore plus intenses. Cela met une excitation chez tous les personnages : tout le monde est concerné par ce temps qui file…

Karim Leklou, très impressionnant dans le rôle de Bonnard, détenu en permission dans "Temps mort", le premier long métrage de fiction d'Ève Duchemin. ©KwassaFilms

Bio express : Ève Duchemin, du documentaire à la fiction

Née à Paris en 1979, Ève Duchemin a étudié le métier de l’image à l’Insas à Bruxelles dans les années 2000. “C’était un hasard… Mais tout de suite, j’ai rencontré des gens comme Patrick Leboutte qui m’ont montré tous les films de la RTBF des années septante, ce cinéma direct. J’ai tout de suite pris une caméra et je suis allée filmer à mon tour”, se souvient-elle.

Dans ses premiers films, la jeune Française pose sa caméra auprès des anciens mineurs du Borinage. Elle filme aussi la passion pour la colombophilie, dans Ghislain et Liliane, couple avec pigeons en 2005 (ses “grands-parents de Belgique”) ou Mémoire d’Envol en 2007. En 2006, dans Le Zoo, l’usine et la prison, elle dresse également le portrait du syndicaliste des Forges de Clabecq Roberto d’Orazio. “Je n’ai jamais cessé de tirer ce fil-là. Moi, je viens d’un bistrot. Mon père était restaurateur dans un quartier de Paris où il y avait vraiment du tout-venant. Je crois juste qu’on m’a donné un outil, une caméra, et j’ai continué à partir à la recherche des gens, avec cet apprentissage du cinéma direct belge. La télévision belge des années septante est magnifique, avec des André Dartevelle. C’est quand même puissant ! J’ai aimé cet endroit politique pour faire du cinéma, que je ne trouvais pas du tout en France. Je n’avais pas du tout envie de rentrer. Ils ne comprenaient rien du tout aux documentaires que je voulais faire, alors qu’ici, ils me suivaient tout de suite. Une école de cinéma a un impact réel sur le cinéaste qu’on sera plus tard. Je suis très heureuse quand je lis : ‘Ève Duchemin, cinéaste belge.’ Je suis évidemment héritière de cette culture-là”, s’enflamme la Saint-Gilloise.

En 2009, Ève Duchemin tourne, en 16 mm et avec de jeunes acteurs amateurs, Sac de nœuds, son unique court métrage de fiction. Ce n’est qu’après avoir réalisé deux documentaires sur la prison, dont En Bataille (Magritte du meilleur documentaire 2017), que la documentariste s’attaque à son premier long métrage de fiction, Temps mort. ” Je n’avais pas spécialement l’ambition de faire de la fiction… Ce sujet me tentait, mais il était très difficile à mettre en place pour un documentaire. Je me suis dit : si ça doit être en fiction, c’est quoi le problème ?”

Ève Duchemin ne se voyait pas, en effet, suivre de vrais détenus durant leurs permissions, au plus près de leur intimité, de leurs failles. “Mais j’étais hantée par ces trois petits bouts de l’histoire. Très vite, en les mélangeant, je trouvais que ça racontait quelque chose de puissant. Je ne me suis pas posé la question et j’ai commencé à écrire… ”, explique la cinéaste. Qui a réellement pris goût à la fiction, vers laquelle elle reviendra rapidement. Même si elle travaille actuellement sur un nouveau documentaire. “Avec des femmes cette fois…”