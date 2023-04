“Evil Dead Rise” : Un cinquième volet, plus terrifiant que drôle

"Evil Dead Rise" s'ouvre sur un excellent prologue, qui met tout de suite dans l'ambiance... ©© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Un thriller 100 % gore

Réalisé en 1981, Evil Dead, classique du cinéma horrifique américain, a lancé la carrière de Sam Raimi, futur réalisateur de la première trilogie Spider-Man (celle avec Tobey Maguire entre 2002 et 2007) ou de Doctor Strange in the Multiverse of Madness l’année dernière. Le succès de ce petit film d’horreur ayant coûté à peine 375 000 dollars (et en ayant rapporté près de 30 millions !) est tel que Sam Raimi signera deux suites, en 1987 et 1992. Après une vaine tentative de relance de la franchise par l’Uruguayen Fede Álvarez en 2013, sans le personnage mythique d’Ash Williams (à l’exception d’un caméo final), voici donc le cinquième volet du Livre des morts, le titre originel choisi par Raimi.

Dans Evil Dead Rise, toujours produit par Raimi, l’intrigue tourne à nouveau autour de ce fameux Necronomicon capable de réveiller des démons maléfiques ne cherchant qu’à déchaîner le chaos sur Terre. Et l’on peut dire que le réalisateur Lee Cronin s’applique à prendre la franchise très au sérieux. S’il y fait quelques clins d’œil à la trilogie originelle (la cabane, la tronçonneuse…), il ne verse jamais dans le soft reboot.

Tronçonneuse à gaz en main, Beth (Lily Sullivan) est bien décidée à chasser le mal! ©© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Plus lovecraftien que jamais

Auteur d’un premier long métrage en 2019, The Hole in the Ground (qui se revendiquait déjà du cinéma de Sam Raimi), le cinéaste irlandais signe un film d’horreur totalement flippant et viscéral, laissant de côté l’humour associé aux premiers Evil Dead. Plus lovecraftien que jamais, Evil Dead Rise est en effet un thriller jusqu’au-boutiste, avec cette mère possédée bien décidée à trucider ses enfants et sa sœur dans la joie et la mauvaise humeur ! Un conte à rendre fou qui semble tout droit sorti de l’imagination malade d’H.P. Lovecraft, l’inventeur du sinistre Necronomicon…

Côté réalisation, Lee Cronin s’inscrit, avec bonheur, dans l’esthétique “hard gore” des années 1970 et 1980. Il accouche d’un thriller radical et angoissant, qui ravira les fans de gore avec ses déluges d’hémoglobine et autres plaies ouvertes bien cradingues !

Ça va soeurette? T'as pas l'air dans ton assiette... ©Warner

Evil Dead Rise Film d’horreur Scénario et réalisation Lee Cronin Photographie Dave Garbett Musique Stephen McKeon Montage Bryan Shaw Avec Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies… Durée 1h37