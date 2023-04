Karim Leklou : “La prison continue de vivre en vous, alors que vous êtes dehors”

L’acteur et réalisateur liégeois lui avait d’ailleurs offert l’un de ses premiers rôles, dans Les Géants en 2011. Dix ans plus tard, Leklou était à l’affiche d’Un monde de Laura Wandel. Temps morts est donc le troisième film belge de ce comédien attachant… “Ça me plaît beaucoup de venir travailler ici. Je trouve qu’il y a des acteurs géniaux, de grands techniciens, de grands réalisateurs et des super sujets. Après, ce n’est pas une question de nationalité, mais c’est vrai qu’il y a une façon de faire des films tous ensemble ici que j’aime beaucoup…”, confie ce passionné de foot qui, enfant, admirait un certain… Enzo Scifo, quand il faisait “les belles heures de l’AJ Auxerre de Guy Roux”.

Un rôle d’une intensité rare

Dans Temps mort, premier long métrage de fiction d’Ève Duchemin, documentariste française basée en Belgique depuis 25 ans, Karim Leklou campe Bonnard, un détenu atteint de troubles psychiques qui retrouve sa famille, le temps d’un congé pénitentiaire de 48 heures. “J’ai été séduit par l’originalité du sujet. C’est un film de fiction qui ne présente pas la prison comme une boîte à fantasmes. J’ai fait mes débuts dans Un prophète (inoubliable film de prison de Jacques Audiard en 2009, NdlR). J’étais content de commencer par ce film-là. Mais je n’y étais pas revenu depuis, même si j’avais lu quelques scénarios… Mais là, je me suis dit : voilà un film qui parle de la prison en dehors de ses murs, de trois personnages enfermés dans le regard des autres. Ce film avait une connexion avec la réalité beaucoup plus intense que bien des films qui traitent la prison sous l’aspect du genre”, estime le comédien.

guillement Dans tout être humain, il y a une part de sombre que je trouve intéressante.

Leklou a travaillé très en amont avec Ève Duchemin pour construire le background de son personnage, pour tisser les relations qu’il entretient avec chaque membre de sa famille. “On a fait beaucoup de répétitions avec un immense acteur que je salue, Johan Leysen (le comédien flamand qui joue son père et qui vient de disparaître, le 30 mars dernier, à l’âge de 73 ans, NdlR). J’ai adoré jouer avec lui. Mais aussi avec Blanka Ryslinkova, comédienne amatrice qui joue ma mère. Avec Nicolas Buysse, un comédien extraordinaire qui joue mon frère. Et enfin avec Louise Manteau, qui joue mon ex. Ensemble, on a créé tous ces rapports hors champ, en répétition, en mangeant ensemble… Avec mon ex-femme, alors qu’on a qu’une scène, Ève a fait un truc super malin : elle nous a fait jouer en impro des scènes quand ça allait bien dans notre couple et quand ça s’est dégradé. On a joué une scène terrible ! Quand Louise est arrivée sur le tournage, on était donc chargés de cela tous les deux. Du coup, ça crée des rapports de jeu très intenses entre nous”, explique l’acteur. Qui a pris pas mal de poids pour incarner “la dimension ogresque du personnage, mais aussi médicamenteuse”.

Dans "Temps mort", Karim Leklou incarne Bonnard, un détenu aux prises avec ses démons et ses addictions, qui retrouve sa famille (ici sa mère, campée par la comédienne amatrice Blanka Ryslinkova), le temps d'une permission de 48 heures. ©KwassaFilms

La part sombre de l’humanité

Dans Temps mort, Bonnard est en effet totalement accro aux médicaments. De quoi créer des instants de cinéma sidérants, grâce à un acteur habité, toujours au bord de l’explosion de violence. “Dans tout être humain, il y a une part sombre ; il y a toujours une zone d’ombre. C’est ce qui est intéressant à travailler, estime Leklopu. J’aimais beaucoup la dualité entre ce personnage ultra-sincère, qui essaie d’être un bon père, qui essaie de renouer des liens avec sa famille en 48 heures, et qui, en même temps, est rattrapé par ses démons…”

Ce que filme Ève Duchemin, ce sont finalement trois détenus en liberté pour 48 heures, mais qui, dans leur tête, sont toujours en prison. “Vous avez l’impression d’être enfermé et que la prison continue de vivre en vous, alors que vous êtes dehors. […] Parce que sa famille, son père, sa mère, ses connaissances… Tous le renvoient à son passé. Quand vous êtes dehors, on vous renvoie systématiquement cette image : vous êtes passé par cette case-là et vous avez un tampon. On a l’impression que ça laisse une marque indélébile chez les autres. Je trouvais intéressant que les fractures que la prison crée chez mon personnage passent par le regard des autres. Il se dit presque que le monde extérieur est plus agressif, qu’il ne s’y sent pas bien et qu’il voudrait retourner en prison…”

Karim Leklou aux côtés de Louise Bourgoin dans la série "Hippocrate", dont l'acteur tourne en ce moment la saison 3 pour Canal+. ©© Denis Manin / 31 Juin Films / Canal+

Un acteur inquiet pour la France

Pour préparer ce rôle, Karim Leklou s’est beaucoup documenté, notamment grâce aux rapports de l’Observatoire international des prisons. “Si on l’envisage à l’échelle mondiale, c’est une sacrée problématique la prison. On peut y aller pour tout et n’importe quoi, parfois pour des choses effectives, parfois non… Cela m’a aussi interrogé sur la surpopulation carcérale, sur la dégradation des conditions d’enfermement en Europe occidentale…”, réfléchit l’acteur, très intéressé par les questions sociales et politiques.

Ainsi, celui qui jouait un flic dans BAC Nord se dit inquiet de la situation actuelle en France. Plutôt que les images de violence policière dans la répression des manifestations contre la réforme des retraites, c’est plutôt la violence politique et institutionnelle que dénonce Karim Leklou. “Pour la première fois, j’ai eu l’impression d’assister à une déviance importante. Cette violence-là me semble très significative. Cela m’interroge sur le sens démocratique de notre société, puisqu’on est soi-disant le pays des droits de l’homme… Je ne parle même pas d’une question d’être pour ou contre (cette réforme). Mais retirer la possibilité qu’une loi soit débattue devant l’Assemblée, qui représente les élus du peuple ! Les élus doivent être consultés. Sinon, ce n’est plus une démocratie…”, déplore le comédien.