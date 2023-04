“Supereroi” : mélo gnangnan italien

Et si, ce soir-là à Milan, il avait fait beau ? Cette question, Anna (Jasmine Trinca) et Marco (Alessandro Borghi) se la sont toujours posée. S’il n’avait pas plu, la jeune dessinatrice n’aurait pas trouvé refuge sous le même porche que ce brillant étudiant en physique. Elle est pleine de fantaisie, lui est très raisonnable. Les contraires s’attirant, ces deux-là encore ne vont plus se quitter. Ou plutôt ne vont plus arrêter de se tourner autour, telles les particules qui occupent l’esprit de Marco… Tels les deux personnages de Supereroi, la bande dessinée à succès d’Anna, qui met en scène deux superhéros du quotidien. Leur superpouvoir ? Former un couple qui dure…