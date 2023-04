Koh-Lanta : Helena, la dernière Belge en lice, quitte l'aventure

Et voilà, il n’y a plus de Belges dans Koh-Lanta : le feu sacré ! Helena, dernière candidate du plat pays en lice, a été éliminée ce mardi soir. La jeune kiné, qui a eu beau sonder ses camarades pour savoir si elle était en danger, a fait les frais du Conseil à la fin du dixième épisode. Helena a obtenu six voix contre elle, notamment trahie qui lui avait dit droit dans les yeux qu’il ne voterait pas contre elle.