“Dix jours encore sans maman” : Une suite encore plus nulle de la comédie pseudo-féministe de Franck Dubosc

Alors que toute la petite famille est invitée à passer deux semaines à Courchevel, Isabelle plante tout le monde sur le quai de la gare. Une affaire de dernière minute à plaider. Dans la très chic station alpine, Antoine et ses quatre enfants se retrouvent Dix jours encore sans maman…

Toujours plus bas

Les ressources du cinéma français sont insoupçonnables ! En 2020, Dix jours sans maman (remake du film argentin Mamá se fue de viaje) épatait déjà par sa nullité, avec un Franck Dubosc en roue libre dans une comédie pseudo-féministe aux relents machos. Plaçant un père dans le rôle de la mère façon téléréalité de TF1, le pitch résume à lui seul le parti pris idéologique du film, qui fige les rôles de chacun dans la société. Seulement voilà… Contre toute attente, la daube mitonnée par Ludovic Bernard a fait un carton en salles, avec près d’1,2 million d’entrées en plein confinement ! La suite était logique et ne déçoit pas. Si l’on peut dire.

L’action est déplacée à la montagne, mais l’humour est toujours aussi lourd (quand il n’est carrément pas de mauvais goût), les dialogues d’une stupidité insondable et les acteurs tous plus mauvais les uns que les autres. La palme allant à Dubosc et à ses regards caméra pour tenter de créer la connivence avec le spectateur. Affligeant…

"Dix jours encore sans maman", de Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc et Aura Atika. ©Athena

Dix jours encore sans maman Comédie De Ludovic Bernard Scénario Mathieu Oullion Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik, Helena Noguerra… Durée 1h36