Guillaume Maidatchevsky : “Un chat, c’est un monde en soi”

Auteur de Vivre avec les loups en 2016 et Aïlo : Une odyssée en Laponie en 2018, un documentaire et une fiction, ce spécialiste du cinéma animalier signe un joli conte pour enfants sur l’apprentissage de la liberté, transposé à notre époque. Nous avions rencontré le cinéaste en janvier dernier à Paris, lors des Rendez-vous d’Unifrance.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter Rroû, un roman quasi centenaire ?

Je l’avais lu, enfant. Mais c’est surtout qu’on me l’a proposé il y a quelques années. C’était un défi, puisqu’il s’agissait d’un film d’époque, avec une vieille fille… Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était le point de vue de l’animal. Et ça, j’ai déjà fait. C’est mon environnement, mon ADN. C’est un vrai défi, car le bouquin est très compliqué à lire. Mais il a une profondeur, une vérité par rapport au monde des animaux, au monde du chat. Il n’y a pas d’enjolivement. Ce côté vrai, crédible, cruel parfois, m’intéressait. Je ne voulais pas faire un film avec des chats mignons qui courent avec une enfant. Je veux qu’un film fasse réfléchir, aide à grandir.

Le film s’ouvre sur une scène cruelle à la Bambi, la mort de la mère de Rroû…

Un film familial doit parler aux enfants et aux adultes, pour qu’ils puissent discuter ensemble ensuite. Il faut donc une vraie aventure, une vérité. Un chat, c’est un monde en soi. La cruauté en fait partie. Un chat, c’est un animal sauvage. Avant, je filmais les lions, les éléphants. J’ai filmé le chat comme un animal sauvage. Je ne voulais pas faire un film gnangnan. Il y a plein de vidéos de chats sur Internet. C’est super, ça me fait rire, mais je voulais aller au-delà.

guillement Le chien est dépendant de l’humain. Pas le chat.

En quoi les chats sont-ils restés des animaux sauvages ?

Ils sont libres. Le chien est dépendant de l’humain, pas le chat. Même pas pour la bouffe. Mettez un chat dans la nature, il va se débrouiller tout seul. Ça va prendre un peu de temps, il va d’abord chercher des croquettes, perdre un peu de poids, mais au bout d’un moment, il va comprendre. Un chien se laissera mourir de faim…

En quoi le livre de Maurice Genevoix parle-t-il encore aux enfants d’aujourd’hui ?

J’ai enlevé la vieille fille, les servantes, tout ça… J’ai rajouté le divorce des parents, pour ramener l’histoire dans le monde moderne. Des amis vétos m’ont dit qu’en cas de divorce, on conseille aux parents d’adopter un animal de compagnie. Lequel devient, pas un doudou, mais un confident. C’est une façon pour l’enfant d’exprimer des émotions qu’il ne pourrait pas confier à un adulte. Après, le point de vue de l’animal était très présent dans le livre. Je n’ai pas voulu garder cela, sauf dans la séquence du début en vue subjective. Mes films sont toujours à la limite de l’anthropomorphisme. Si on dépasse cette limite, on part dans l’animation ou la science-fiction.

Le film parle de l’apprentissage de la liberté pour Rroû, mais aussi pour sa jeune maîtresse…

On a casté plus de 800 enfants. J’en ai ensuite rencontré plus de 300. Je leur demandais : Quels mots utiliserais-tu pour retenir le chat, pour qu’il ne parte pas dans la nature ? La petite Capucine (Sainson-Fabresse, qui joue Clémence à l’écran, NdlR), a été la seule à me dire : “Mais pourquoi je le retiendrais s’il a envie de partir ? ” Là, je me suis dit : c’est elle ! C’est le film !

Guillaume Maidatchevsky, réalisateur de "Mon chat et moi", d'après le roman "Rroû" de Maurice Genevoix. ©Unifrance

Comment fait-on tourner des chats ? Avez-vous eu recours aux images de synthèse ?

Non, il n’y en a aucune. C’est ce qui donne la véracité. Il y a eu plusieurs chats, mais sur 80 % du film est tourné avec un seul, qu’on a eu avec nous dès son enfance. Il était donc habitué à nous ; on était son monde, en fait. Il n’était pas angoissé. Il a été incroyable, très réceptif. Je voulais un chat tigré, pas noir comme chez Genevoix, car c’est plus difficile de lire les émotions sur un faciès noir. Je ne voulais pas un Maine Coon ou un chat de race, pour que les gens puissent s’identifier. Je voulais un chat de gouttière ou de ferme, un chat qu’on récupère comme ça. Après, un chat fait ce qu’il veut. On a beau le stimuler dix fois pour aller à gauche, il va à droite quand on dit action… Il faut trouver des moyens détournés pour arriver à ce qu’on veut. Moi, je n’aime pas marcher à la nourriture. Sinon l’animal est constamment en demande et cela se voit à l’image : j’ai faim, j’ai faim… On varie donc beaucoup les stimuli… J’ai un sacré making of où je fais des sons pas possible pour provoquer une réaction chez lui, le faire venir…

C’est donc vous qui deviez vous adapter au chat ?

Si on veut pouvoir anticiper, il faut avoir préparé. Je prépare donc beaucoup les séquences, avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. L’animal ne peut pas nous attendre ; c’est nous qui l’attendons. On ne peut pas dire à l’animal : allez, on la refait. Il ne va jamais la refaire. C’est nous qui devons être prêts. Et quand on est prêt, on le laisse aller à sa guise et on s’adapte. Si je veux qu’il aille à gauche et qu’il va à droite, on le suit. C’est une question d’adaptabilité. Et là, c’était plus compliqué encore, car il y avait en plus Corinne Masiero (qui joue la “sorcière”, NdlR) et la petite Capucine dans le même cadre…