"Les Complices" : François Damiens en tueur à gages au bout du rouleau

Depuis que sa femme (Vanessa Paradis) l’a quitté, Max (François Damiens) connaît un sacré passage à vide. Au boulot, il n’est plus franchement aussi performant. Et pour cause, il s’évanouit dès qu’il voit une goutte de sang ! Pas évident lorsqu’on gagne sa croûte comme tueur à gages… Son pote Paulo (Bruno Podalydès) lui conseille de s’accrocher et de repenser son process de travail. Mais Max songe sérieusement à une réorientation professionnelle. Suivant les conseils de ses nouveaux et encombrants voisins, Karim (William Lebghil) et Stéphanie (Laura Felpin), il postule dans leur boîte, une grosse agence immobilière qui recrute des commerciaux. Mais ce n’est pas simple de tirer un trait sur sa vie passée. Surtout lorsque celle-ci ressurgit, un beau jour, sous la forme d’un cadavre devant le pas de sa porte…