Céline Telerman réunit, pour un long week-end de vacances dans le Sud, une bande d’amis chez Laure (Zabou Breitman) et Daniel (Pascal Elbé). Quand leur chat bien-aimé disparaît, la maîtresse de maison se met à soupçonner tout le monde. Et c’est tout l’équilibre de l’assemblée qui est mis à mal. Bientôt, les tensions se ravivent et les vieilles blessures se rouvrent…

Le pire de la comédie française

Après deux films plus ou moins ratés – Quelque chose à te dire en 2009 et Les Yeux jaunes des crocodiles, d’après Catherine Pancol en 2014 –, Cécile Telerman est de retour avec une daube aux petits oignons, portée par un casting hétéroclite, réunissant Zabou Breitman, Marie-Josée Croze, Pascal Elbé, Samuel Le Bihan, Mélanie Bernier…

Tout ce beau monde se retrouve pour se mentir, se haïr, se réconcilier, se rementir… Comme dans un mauvais boulevard, la cinéaste use des plus grosses ficelles pour placer des personnages sans chair au cœur de situations théâtrales et grotesques. Une sorte de condensé du pire de la comédie française. Inutile de dire que, n’ayant rien à jouer, les acteurs sont tous plus mauvais les uns que les autres…

"Ma langue au chat" de Cécile Telerman, avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Camille Lellouche, Mélanie Bernier, Samuel Le Bihan… ©Athena

Ma langue au chat Comédie de mœurs De Cécile Telerman Scénario Cécile Telerman et Xavier Daugreilh Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Camille Lellouche, Mélanie Bernier, Samuel Le Bihan… Durée 1h43