“Mon chat et moi” : Un joli conte tous les amoureux des chats

"Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû" de Maidatchevsky, d'après le roman de Maurice Genevoix. ©Belga

Pas d’images de synthèse

Réalisateur du documentaire Vivre avec les loups en 2016 et d’Aïlo : Une odyssée en Laponie en 2018, Guillaume Maidatchevsky poursuit dans le cinéma animalier avec une adaptation de Rroû, roman publié en 1931, dans lequel l’écrivain Maurice Genevoix s’inspirait des étés passés avec son chat dans sa maison des bords de la Loire. Assumant pleinement l’aspect de conte moral – apprentissage de la vie, de la mort, mais aussi et surtout de la liberté –, le cinéaste livre un film pour enfants quasi d’un autre âge, dans sa naïveté revendiquée et finalement rafraîchissante.

Et le film ne manquera pas de parler aux amoureux des chats. Refusant les images de synthèse, le cinéaste a en effet tourné avec un vrai petit félin, totalement craquant. Jouant habilement de l’anthropomorphisme, Maidatchevsky crée une grande aventure, qui passe par toutes les émotions : l’émerveillement, le suspense, la peur… Et il sait, à travers le personnage de la sorcière (campée par la toujours décalée Corinne Masiero, qui était montée nue sur la scène des César en 2021 pour dénoncer la politique du gouvernement français vis-à-vis de la culture), créer une forme de cruauté, ou en tout cas de confrontation directe avec la vie et la nature. De quoi permettre au film d’éviter de ne jouer que sur le côté gentillet attendu de ce genre de production…

Aux côtés de la petite Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero incarne la "sorcière". ©Belga

"Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû" Conte De Guillaume Maidatchevsky Scénario Guillaume Maidatchevsky et Michaël Souhaité (d’après le livre de Maurice Genevoix) Photographie Dan Meyer Musique Julien Jaouen Avec Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Nicolas Umbdenstock… Durée 1h10