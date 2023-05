Claire Denis : “Honnêtement, je ferais beaucoup de choses pour survivre”

Dans son quatorzième long métrage (depuis Chocolat en 1988), la cinéaste française adapte le roman Des étoiles à midi, publié en 1986 par Denis Johnson, romancier américain décédé en 2017. L’action se déroulait en 1984 à Managua, pendant la révolution sandiniste. Elle la transpose dans le Nicaragua d’aujourd’hui. “1984 était vraiment une période très dure. Personne ne pensait que les Sandinistes mèneraient à bien leur révolution. Managua était bombardée tous les jours, il y avait des tanks dans les rues. C’était vraiment comme l’Ukraine aujourd’hui… J’avais trouvé tous les décors de Denis Johnson. J’avais conduit jusqu’à San Jose, la ville-frontière dont il parle… Mais j’ai compris que, s’il se présente toujours comme un sandiniste, le président Daniel Ortega n’en était plus un et qu’il marchait main dans la main avec l’armée. Même si j’avais obtenu l’autorisation de tourner, la situation était immorale pour moi”, commente Claire Denis.

À cela, se sont rajoutés la pandémie et le refus des assurances de couvrir des acteurs tournant au Nicaragua… Le film a donc finalement été tourné au Panama. “Quitte à changer de pays, pourquoi prétendre que c’est le Nicaragua de 1984, avec de fausses bombes, de fausses ruines ? Mon budget ne me le permettait pas. Faisons-le donc aujourd’hui. D’autant que la jeunesse de Margaret (Qualey) et de Joe (Alwyn) m’a aussi amené une force contemporaine. Je ne voulais pas les déguiser…”

"Stars at Noon" de Claire Denis, avec Margaret Qualley et Joe Alwyn. ©September

Parfum d’étrangeté

Ce que garde la réalisatrice du roman, c’est l’atmosphère, étrange, d’un pays en pleine guerre civile. “Denis Johnson voulait être journaliste. Il a été au Nicaragua, car il pensait qu’en situation de guerre, tout le monde pouvait être journaliste. Mais personne ne voulait de ses articles. Il était là, sans argent, dans le même hôtel que les journalistes, cherchant à les rencontrer pour qu’on lui paie un gin… Dans son livre, il ne décrit pas l’opposition entre le gouvernement et les rebelles ; ce n’est qu’une toile de fond. Ce qui est au cœur du livre, c’est : comment je vais manger demain ? Comment je peux avoir un billet d’avion pour rentrer à la maison ?”

Pour incarner les deux héros de Des étoiles à midi, une aspirante journaliste américaine et un homme d’affaires anglais auréolé de mystère, la cinéaste a fait appel à Margaret Qualley, la fille d’Andie MacDowell, et à Joe Alwyn, vu dans La Favorite de Yórgos Lánthimos. “J’avais vu Margaret dans le film de Tarantino (Il était une fois à Hollywood, NdlR) et j’ai tout de suite su que ce serait elle, parce qu’elle est incroyable, très sexy. J’ai pensé à Joe un peu plus tard. Au départ, j’avais envisagé Robert Pattinson (avec qui la réalisatrice avait tourné High Life en 2018, NdlR), mais c’était avant la pandémie, avant que The Batman prenne du retard… Robert m’a dit qu’il était épuisé, qu’il ne pouvait pas faire le film, car il devait assurer la promo de The Batman…”

Ce tournage en Amérique centrale semble assez naturel pour une cinéaste qui a pas mal bourlingué et a passé son enfance en Afrique, notamment au Cameroun. “Denis a lui aussi beaucoup voyagé : il a beaucoup écrit sur l’Afrique. C’était un vagabond qui buvait comme un Apache !”, rigole Claire Denis.

Margaret Qualley, magnétique dans "Stars at Noon" de Claire Denis. ©September

Exploration de la prostitution

Dans son film, la Française met en scène une jeune femme qui n’hésite pas à louer son corps contre un peu de confort. “C’est la beauté de l’ouverture du livre. Elle marche vers le McDo en espérant y trouver de l’air conditionné et un coca frais. C’est là qu’elle retrouve le superintendant, avec qui elle entretient une relation et qui lui achète de petites choses. C’est une forme de prostitution… Et quand elle va au bar, c’est aussi pour qu’on lui paye un verre, pour être au frais et rencontrer des journalistes. Et si elle trouve un type qui lui plaît, bien sûr que pour 50 dollars américains, elle couchera avec lui. Je n’ai pas de jugement moral là-dessus. Moi-même, honnêtement, je ferais beaucoup de choses pour survivre. Quand j’ai rencontré Denis Johnson, il m’a clairement dit que, quand il essayait de placer ses articles, de convaincre un éditeur ou de vendre un script à HBO, il se sentait lui-même comme une pute…”

guillement J’aurais tellement honte si un étranger débarquait sur le plateau en disant: tu peux mettre ta jambe comme ceci ou faire cela?

Dans Stars at Noon, Claire Denis jongle entre les langues, entre l’anglais, l’américain et l’espagnol. “Entre cet Anglais et cette Américaine, la langue est totalement différente. Son anglais à lui est assez bourgeois. Quand il dit par exemple : ‘Je commets souvent l’adultère…’ C’est dans le livre. Je me demandais si on devait garder ce mot ? Mais oui. Ils ne parlent pas la même langue. Et quand elle parle espagnol, elle est plus dans une position de supplication. C’est comme si elle pouvait dire plus facilement ‘Aidez-moi’ en espagnol qu’en anglais. Et puis elle aime montrer à l’Anglais qu’elle sait parler espagnol avec le chauffeur de taxi… À ce moment-là, c’est comme si elle avait l’électricité du rhum dans son corps.”

En février 2022, Claire Denis avait déjà décroché le Lion d'argent de la meilleure réalisation pour son film précédent "Avec amour et acharnement", avec Juliette Binoche et Vincent Lindon. ©AFP

Le langage des corps

Une autre façon de communiquer pour les deux personnages passe par le sexe. Ce qui se traduit à l’écran par une grande sensualité, difficile à imaginer dans une production hollywoodienne. “Il y a tant de sensualité au cinéma. J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris avec les films… Quand on a 13, 14 ou 15 ans, les films nous apprennent beaucoup, que ce que cela signifie d’être sexy ou de ne pas l’être… C’est important. Je ne sais pas comment les Américains tournent les scènes de sexe aujourd’hui ; je ne me rends pas compte… Je n’essaye pas de faire mieux que les autres, juste de faire comme je le sens. J’essaye aussi de ne pas trop en montrer. Je ne veux pas que leur corps soit exposé au-delà de la beauté de la relation”, explique la réalisatrice.

La Française a néanmoins refusé de travailler avec un coordinateur d’intimité pour Margaret Qualley. “C’est moi la réalisatrice. J’aurais tellement honte si un étranger débarquait sur le plateau en disant : tu peux mettre ta jambe comme ceci ou faire cela ? Ce serait atroce !”, estime Claire Denis. Qui se désole qu’on soit redevenu aussi sensible à ce sujet. “C’est le retour de bâton de ce qui est arrivé avec l’arrestation de Weinstein. D’un coup, les gens ont vu différemment le sexe au cinéma et en dehors. On s’est dit que les femmes, les enfants pouvaient être offensés, agressés ou pire… On a donc créé ces protections. Mais, pour moi, ce n’est pas nécessaire. Sur mon plateau, personne n’a jamais été abusé. Je l’aurais senti…”