Agnès Jaoui : “L’écriture a fait naître ma carrière”

La mise en abîme consistant à jouer une scénariste vous a-t-elle amusée ?

Oui. Je trouve très beau ces petites histoires qui se mélangent. Il y a le fait d‘enseigner à des élèves comment raconter une histoire, mais il y a une autre histoire qui se raconte en même temps. Je trouvais ça particulièrement charmant là. Et puis, ce film ne ressemble à aucun autre. J’aime participer à ce genre d’expérience complètement unique. C’est un hommage à la beauté du cinéma, des histoires.

En quoi cette scénariste vous ressemble-t-elle ? Quand elle dit, par exemple, qu’écrire est plus un art de l’observation que de l’imagination, c’est une phrase que vous pourrirez dire ?

Oui. Certaines phrases pourraient être de moi. Il y en a même une ou deux qui sont de moi, celles qui concernent la psychothérapie notamment, car c’est très important pour moi. Il y en a, pas du tout. Quand j’ai reçu le scénario, il y avait quelques passages que je ne me voyais pas dire, parce que je ne les comprenais pas ou parce que ça ne me parlait pas. On en a très vite parlé avec Frédéric et son coscénariste Alain Layrac. Je leur ai dit : ”Je ne veux pas que ce soit tout le temps mes mots, ça n’a pas de sens, c’est votre film. Mais on doit retravailler deux ou trois passages."

guillement Nos premiers amours comptent énormément. On ne le sait pas toujours quand on le vit, mais c'est fou ce que ça compte…

Cette idée qu’il faut observer les gens, plus que de les imaginer, c’est quelque chose que vous pratiquez ?

Ah oui ! Ça, c’est sûr. Il faut observer comment se comportent les gens, comment fonctionnent les relations. Chacun écrit comme il veut, comme il peut et selon son genre de cinéma. Mais mon écriture, notre écriture, c’était vraiment basé là-dessus, sur le fonctionnement des rapports humains, tout simplement. Comment la moindre interaction, avec un chauffeur de bus ou n’importe qui, peut donner lieu à une scène savoureuse. On s’est beaucoup basé là-dessus…

Les dialogues sont omniprésents dans votre cinéma, comme dans Le Cours de la vie… C’est très français ?

Je me souviendrai toute ma vie d’une projection en Russie, où on faisait encore du voice-over. J’avais vu avant un film finlandais, avec quelques dialogues de temps en temps, que l‘interprète traduisait… Et d’un coup, pour Le Goût des autres, c’était non-stop. En sortant, j’avais mal pour la pauvre fille qui n’arrivait pas à reprendre son souffle et qui, en plus, devait faire toutes les voix. Je ne sais pas s’il y a trop ou pas assez de dialogues… Mais oui, c’est une spécificité. Moi, j’adore écrire des dialogues.

L’écriture, avec Jean-Pierre Bacri, de la pièce Cuisine et dépendances a fait basculer votre carrière en 1991...

Pas basculer, elle l’a fait naître ! J’étais actrice, mais personne ne le savait… Moi, j’écrivais mon journal depuis l’âge de 11 ans. Et Jean-Pierre avait écrit deux pièces, dix ans auparavant, mais il s’était arrêté en disant qu’il ne voulait pas juste imiter Pinter. Quand on s’est rencontrés, il n’était pas très satisfait des rôles qu’on lui proposait. Et moi, je n’étais pas satisfaite, puisqu’on ne m’en proposait pas… Du coup, on s’est mis à écrire. Arrêtons de nous lamenter et essayons de faire quelque chose, plutôt que d’attendre. C’est comme ça que c’est arrivé… On avait le même regard sur les choses et les mêmes colères, je pense.

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui dans "Au bout du conte" de Jaoui en 2013, un film qu'ils ont coécrit ensemble, après leur séparation. ©Les films A4

L’autre grande rencontre, c’est Alain Resnais, pour lequel vous avez écrit deux films : Smoking/No Smoking et On connaît la chanson. Vous étiez pourtant de deux générations très différentes…

Il était plus jeune que nous ! Franchement, on se disait tout le temps avec Jean-Pierre : il est plus rock and roll, plus novateur que nous. On peut critiquer ce métier, mais les générations sont hyper mélangées. Déjà, il y a des acteurs de tous les âges… Je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait une différence entre les plus vieux et les plus jeunes. Très vite, ce sont des affinités électives. Je ne me suis pas dit qu’il était vieux. Pas du tout. J’ai eu l’impression de rencontrer un grand monsieur, un grand cinéaste, un être humain aussi délicieux que son travail.

Vous avez écrit neuf films avec Jean-Pierre Bacri. Votre tandem restera dans l’histoire du cinéma français. Sa disparition rend-elle l’écriture plus compliquée pour vous ?

Je vais vous répondre en trois lettres : Oui. Mais j’ai des idées…

Du coup, on vous voit plus comme comédienne ces dernières années… Vous avez retrouvé le plaisir de jouer ?

J’ai toujours aimé jouer. Et je suis très contente de trouver des rôles magnifiques. Je suis très heureuse que des metteurs en scène et des metteuses en scène pensent à moi. Ça me réjouit, surtout à un âge où, normalement, les rôles se tarissent. C’est l’inverse qui m’arrive et j’en suis aussi étonnée que reconnaissante.