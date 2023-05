Colm Bairéad : “Il nous a fallu sept mois pour trouver Catherine Clinch, un des miracles du film”

Le récit se déroule dans le sud de l’Irlande en 1981. Comment avez-vous recréé cette Irlande rurale du passé ?

Je suis né en 1981… C’est moins le cas aujourd’hui, mais, à l’époque, si vous alliez dans la campagne irlandaise, elle paraissait plus ancienne. Je voulais que l’on ressente cela dans le film. On est en 1981, mais les voitures datent peut-être du début des années 1970, car les gens n’achetaient pas de nouvelle voiture à l’époque. Et la cuisine date peut-être des années 1960. Cette histoire visuelle est présente dans le film. L’histoire décrit par ailleurs une pratique sociale précise : envoyer des enfants vivre chez des parents éloignés. C’était très courant à l’époque. C’était même inscrit dans les anciennes lois, d’avant la présence britannique en Irlande. On ne pourrait pas raconter cette histoire aujourd’hui, parce que la pratique s’est éteinte.

Avez-vous effectué beaucoup de recherches historiques ?

J’ai fait beaucoup de documentaires dans ma carrière. Je connais donc très bien les archives visuelles irlandaises, que ce soit celles de l’Irish Film Institute ou de la télévision nationale RTÉ. J’ai passé de très nombreuses heures dans les archives. Tout cela nourrit le film, même si on ne le voit pas nécessairement. On a beaucoup utilisé les archives, qu’on entend à la radio, qu’on voit à la télévision. Cela devait être juste une toile de fond, car on voulait garder un aspect presque intemporel au film. Dans la nouvelle de Claire, la temporalité est très précise. On sait qu’on est en 1981, puisqu’il est fait mention des grévistes de la faim en Irlande du Nord. On a filmé un bout de dialogue qui les évoque, mais on l’a enlevé. Sans doute parce que l’on voit l’histoire à travers les yeux d’une très jeune fille, qui ne fait pas vraiment attention à ces choses-là…

The Quiet Girl est l’histoire d’une jeune fille qui apprend à aimer, mais aussi à être aimée par sa famille d’accueil…

Absolument. Ce qui m’attirait, c’est que j’ai vu très tôt qu’il s’agissait d’un film sur la bonté humaine. Cela parle de cet amour spécifique dont nous avons besoin, en tant qu’enfants, pour grandir et pour comprendre qui nous sommes. Mais peut-on faire un film sur la bonté humaine ? Ce film est une sorte de miniature, mais il est aussi bien plus large à d’autres égards. L’essayiste et réalisateur Mark Cousins dit quelque chose de très beau : “L’art nous montre, encore et encore, que si nous regardons de près une petite chose, nous pouvons voir beaucoup de choses.” C’était ma devise pour ce film. Je suis très attiré par cette idée que quelque chose de profond peut être réalisé dans une sorte d’humilité narrative. Lorsque j’ai lu Foster, j’ai vu que ça correspondait parfaitement à ce moule. Mais c’est un défi intimidant de faire un film presque littéraire, où l’intrigue est secondaire. La prose du film est au centre. Je voulais mettre le public à la place de cette petite fille et lui faire ressentir son expérience, à travers une succession de petits moments. Lui faire vivre le sentiment de se retrouver dans un endroit inconnu pour la première fois…

Miser sur la bonté humaine est assez atypique dans une société cynique…

J’étais conscient que ce n’était pas le type de projet le plus sexy… Mais en même temps, ce sera toujours un sujet important. On pourra lire le texte de Claire dans un siècle, il aura toujours la même signification.

Colm Bairéad, réalisateur du très beau premier film irlandais "The Quiet Girl".

Vous avez choisi de tourner en irlandais, une langue rare au cinéma. C’était important pour vous ?

J’ai eu un lien très personnel à la langue irlandaise, parce que j’ai été élevé à Dublin, qui n’est pas une région irlandophone. C’est vraiment une ville anglaise. Mais mon père ne m’a jamais parlé anglais, contrairement à ma mère. Nous vivions dans un foyer bilingue, comme la petite fille dans le film. Mon père était un activiste ; il a créé une école de langue irlandaise dans notre communauté. En tant qu’adolescent, je me suis rebellé contre lui, je ne lui parlais qu’en anglais. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais c’est notre langue qui nous rend différents. Aujourd’hui, ma femme, qui est aussi la productrice du film, et moi, nous parlons irlandais à nos jeunes fils. Ça me semblerait étrange de leur parler anglais…

A-t-il été facile de trouver une petite fille capable de jouer en irlandais ?

Catherine Clinch est incroyable. C’est l’un des miracles du film ! Il nous a fallu sept mois pour la trouver, à travers ce réseau d’écoles en irlandais. Nous avons vu des centaines de jeunes filles. Certaines étaient très bonnes, mais aucune ne nous avait convaincus qu’elle pourrait à la fois habiter le personnage et porter entièrement le film sur ses épaules. Nous avons vu Catherine pour la première fois dans une petite vidéo faite par sa mère. Je revenais sans cesse à cette audition, parce qu’elle avait compris l’intériorité émotionnelle du personnage.

guillement On voulait quelque chose de sincère, mais qui ne tombe pas dans le sentimentalisme.

A-t-il été simple de lui faire comprendre ce qui signifiait être une petite fille à l’époque ?

Catherine a une intelligence émotionnelle extraordinaire. Elle disait avoir l’impression d’être la sœur de Cáit. C’est une illustration de son niveau d’empathie. Bien que Catherine vienne d’un milieu très différent, il y a des similitudes entre elles. Elle est assez timide, très observatrice. De tous les acteurs du film, Catherine est celle qui avait besoin du moins de prises. Elle était juste très rapidement.

Vous venez du documentaire. Cela a-t-il influencé votre mise en scène ?

Bien sûr. Il s’agissait d’honorer ce que Claire Keegan avait fait dans sa prose. La sentimentalité est son ennemi, pourtant, son travail est toujours assez touchant. C’est cette corde raide qu’on voulait recréer, avec quelque chose de sincère, mais qui ne tombe pas dans le sentimentalisme. Il y a une tension, dans l’esthétique du film, entre une approche très restreinte, d’observation documentaire similaire à celle de Kelly Reichardt, et un espace plus rhapsodique, plus poétique, presque comme Barry Jenkins ou Terrence Malick. Mais ça a été un processus intuitif, plus que calculé.

"The Quiet Girl", Colm Bairéad, avec la petite Catherine Clinch.

L’inspiration : une nouvelle de Claire Keegan

The Quiet Girl est l’adaptation de la nouvelle Foster, publiée par Claire Keegan en 2010 dans le New Yorker. Une nouvelle qu’a découverte Colm Bairéad huit ans plus tard. “Je l’ai lue en une demi-heure. J’ai été profondément ému durant la lecture et, à la fin, j’étais en larmes. Et il devenait clair dans mon esprit qu’un film était en train de prendre forme au fond de moi… ”, confie le cinéaste irlandais. “La nouvelle est à la première personne et racontée au présent. C’est très immersif ; l’empathie est totale. J’adore les films qui ont un point de vue très précis, qui impacte tous les aspects de la mise en scène. C’est une forme de cinéma plus humaine, plus empathique.”

Le succès du cinéma irlandais

Se passe-t-il quelque chose avec le cinéma irlandais, après le récent succès de The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, nominé aux Oscars (tout comme The Quiet Girl, qui représentait l’Irlande à l’Oscar du meilleur film étranger) ? Tourné en irlandais, The Quiet Girl est rapidement devenu le film irlandais le plus rentable de tous les temps, avec 4 millions de dollars au box-office mondial. “Il se passe certainement quelque chose en Irlande en termes de cinéma en langue irlandaise. C’est le résultat du programme dans lequel ce film a été produit (un programme de développement de films en langue irlandaise, NdlR). Mais c’est plus que ça. S’il n’y avait pas un véritable désir de connexion des cinéastes avec notre langue et avec notre identité, ça ne marcherait pas autant. Ces films voyagent à travers le monde, ils parlent au public irlandais mais aussi international”, commente Colm Bairéad.

“Au fil des ans, notre cinéma s’interroge sur la place qu’il doit occuper vis-à-vis de l’Amérique ou du Royaume-Uni. Pour l’instant, on voit des films en langue irlandaise qui, ironiquement, adoptent une sensibilité plus européenne. Je pense en tout cas que notre film est plus européen qu’américain. C’est un développement très intéressant”, estime le cinéaste irlandais, dont le prochain projet devrait à nouveau être tourné en irlandais et s’inscrire dans le contexte précis de son pays.