“Klondike” : une fable plombée sur la guerre du Donbass qui prend un autre sens aujourd’hui

Cela fait plusieurs années déjà que la guerre russo-ukrainienne est au cœur des préoccupations des cinéastes ukrainiens. Que ce soit Sergei Loznitsa dans le grotesque Donbass en 2018 ou Valentyn Vasyanovych dans Reflection en 2020 — on préférait largement son film précédent, le génial Atlantis, beaucoup plus fin et allégorique dans son évocation du conflit.

"Klondike", drame ukrainien sur la guerre du Dombass de Maryna Er Gorbach, avec Oksana Cherkashyna et Sergiy Shadrin. ©Mooov

Fable sur l’absurdité de la guerre

Dédiant son film “aux femmes”, Maryna Er Gorbach tente une autre approche, délaissant le film engagé (voire de propagande) pour se tourner vers la fable. Car le récit a beau s’ancrer dans le réel – et même autour d’une date très précise, celle du crash de ce vol Malaysia Airlines abattu par des tirs de séparatistes pro-russes –, Klondike met en scène, à travers son trio de personnages, l’absurdité d’une guerre fratricide totalement inutile.

Primé à Sundance en janvier 2022, Klondike a été pensé, écrit, tourné et monté avant l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le 24 février 2022. Le film prend évidemment aujourd’hui une autre signification. Pourtant, l’approche du conte permet au film de s’élever au-dessus de l’actualité du conflit, pour mettre en scène l’absurdité universelle de la guerre. Et ce à travers ce personnage de femme martyr, tiraillée entre son mari et son frère, qui tente de les pousser à s’entendre et qui ne cherche qu’à reconstruire sa maison pour accueillir son futur enfant. Une situation impossible, car le conflit rattrape tout le monde, même celles et ceux qui tentent d’en rester éloignés…

Si le film est très intéressant sur le fond, Klondike n’en est pas moins plombé par une mise en scène atone et un désespoir total.

