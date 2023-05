Quand tu seras grand: une comédie qui offre un beau modèle de solidarité intergénérationnelle

Cinq ans après le formidable succès de leur film "Les Chatouilles" (adapté du spectacle du même nom), André Bescond et Eric Métayer reviennent avec un film chaleureux et optimiste qui met sur le devant de la scène deux maillons souvent oubliés de la société, l’enfance et la vieillesse. "Ces deux maillons constituent deux parties de la vie qu’on ignore un peu. Ces gens qui remplissent les maisons de repos ont eu un métier, ils ont une vie, une histoire, ce ne sont pas simplement des vieux qu’on ramène dans leur chambre! Et c’est la même chose pour les enfants."

"Notre film est militant avec humour, martèle Eric Métayer. La seule façon de réagir face à une situation dramatique est parfois d’éclater de rire." Ce que fait aussi le spectateur face aux problèmes délirants que causent les coupes de budgets dans tous les domaines. La solidarité entre individus se révèle bien vite la solution entre personnels épuisés, enfants et séniors." "C’est vers ce type de solutions entre individus que nous devons nous tourner, à savoir retisser du lien entre générations, car c’est le système entier qui est défectueux, insiste Andréa Bescond. En ce sens, notre film est porteur d’espoir même s’il traite de problèmes graves."

"Quand tu seras grand" est donc un film formidablement drôle et tendre, qui ne donne qu'une seule envie en sortant: voir et aimer nos proches.

Quand tu seras grand

Un film de Andréa Bescond et Eric Metayer

Le 17 mai au cinéma