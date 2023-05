Assez rare au grand écran depuis une dizaine d’années, à l’exception notable de Hustlers en 2019, Jennifer Lopez entend bien prouver qu’à 50 ans passés, elle peut toujours tenir un film d’action sur ses épaules ! Et être toujours aussi sexy en robe de soirée qu’en doudoune à fourrure au milieu de la neige…

La chanteuse et actrice américaine campe ici une tueuse à gages qui, après douze années passées à se cacher en Alaska, est forcée de sortir de sa retraite quand deux anciens amants et partenaires de crime qu’elle a trahis (Joseph Fiennes et Gael Garcia Bernal) décident de se venger d’elle. Comment ? En s’en prenant à sa fille Zoé (Lucy Paez), qu’elle n’a jamais connue et qui, pour sa sécurité, a été confiée à un couple de parents adoptifs par un brave agent du FBI (Omari Hardwick)…

Les retrouvailles d’une mère et de sa fille

Vraiment très bourrin, sans aucun humour ou second degré dans sa première partie – censée se dérouler à Cuba mais tournée aux Canaries (ça se sent…) –, The Mother gagne ensuite en profondeur, lorsque Zoé et sa mère trouvent refuge dans une cabane au fin fond de l’Alaska. Là, la réalisatrice Niki Caro parvient à retenir l’attention et déjouer quelques attentes, en tissant les liens qui se nouent entre une mère et sa fille, qui se découvrent dans des circonstances pas banales. Une mère dure, qui apprend à sa fille à survivre, à chasser, à se servir d’un couteau, à tirer au fusil à lunette… Quand la gamine essaye de percer la carapace de cette femme endurcie, en tentant de lui montrer la beauté du monde…

Après le pathétique La Femme du gardien de zoo en 2017 et un Mulan sorti directement sur Disney + pendant la pandémie en 2020, la cinéaste néo-zélandaise signe avec The Mother un petit film de genre plutôt tenu. Mais elle est bien loin d’avoir retrouvé l’inspiration de ses débuts, que ce soit dans Whale Rider en 2003 ou L’Affaire Josey Aimes avec Charlize Theron et Frances McDormand en 2006…

Jennifer Lopez, aussi à l'aise en robe de soirée pour séduire Joseph Fiennes qu'en doudoune dans la neige... ©© 2023 Netflix, Inc.

The Mother/La Mère Thriller sentimental De Niki Caro Scénario Misha Green, Andrea Berloff et Peter Craig Photographie Ben Seresin Montage David Coulson Avec Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal… Durée 1 h 55 (Netflix)