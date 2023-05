Le retour en grâce de Johnny Depp en ouverture du 76e Festival de Cannes

À lire aussi

L’acteur américain était en effet la tête d’affiche du film d’ouverture, Jeanne du Barry, dans lequel il interprète Louis XV, aux côtés et sous la direction de Maïwenn. De quoi créer un début de polémique, puisque la Française a engagé l’acteur avant même de connaître l’issue judiciaire donnée aux accusations de violence conjugale qui le frappaient.

Déjà présente à Cannes en 2015 avec Mon roi (qui avait valu le prix d’interprétation à Emmanuelle Bercot), Maïwenn signe avec Jeanne du Barry une biographie de la dernière favorite du souverain français, où elle tente le grand écart entre souffle moderniste anachronique à la Marie-Antoinette de Sofia Coppola et reconstitution historique de la vie à Versailles. Pour un résultat plutôt terne sur la forme, mais pas inintéressant sur le fond.

Jeanne du Barry (Maïwenn) et l'homme de confiance du roi (Benjamin Lavernhe), notamment pour lui trouver de nouvelles maîtresses. ©Paradiso

À lire aussi

Mépris de classe

“Tu es et tu resteras toute ta vie une putain ignorante !”, clame Monsieur du Barry (Melvin Poupaud) à sa maîtresse, Jeanne Bécu (Maïwenn), alors qu’elle lit un livre dans son bain, après avoir refusé de s’adonner, pour lui, à une séance de galanterie rémunérée. Ce mépris de classe, la future Madame du Barry le connaîtra toute sa vie. Jusqu’à sa répudiation, à la mort de Louis XV, par la famille royale – qui la surnommait, atrocement, “la Créature” –, puis son exécution sous le couperet de la guillotine révolutionnaire, le 9 décembre 1793.

Voilà un excellent sujet, qui aurait pu faire de Jeanne du Barry un grand film. Ce parcours d’une transfuge (une “traîtresse à sa classe sociale”, comme dirait Annie Ernaux) est malheureusement un peu trop en retrait, Maïwenn se complaisant dans les intrigues de cour et dans une sorte de fascination pour le côté bling-bling de Versailles.

Choquant la cour, Louis XV (Johnny Depp) a fait d'une roturière (Maïwenn) sa favorite, reçue en grandes pompes dans la Galerie des Glaces à Versailles. ©Paradiso

La libération par le libertinage

Si la réalisatrice de Polisse (2011) refuse évidemment de se livrer à un biopic classique de Madame du Barry, elle n’en reste pas moins assez sage dans ce portrait d’une femme du peuple qui n’a pu compter que sur ses charmes pour assurer son ascension sociale, trouvant une forme de libération dans le libertinage.

Jeanne du Barry se veut aussi le portrait d’une femme en avance sur son temps, d’une courtisane qui refusa de se plier aux usages de Versailles, où elle vécut de 1768 et 1774, et où elle fut la première femme à s’habiller en homme. De quoi provoquer la colère de la Cour et notamment de Mesdames les filles du Roi, qui voyaient d’un très mauvais œil la relation de leur père avec cette roturière, fût-elle mariée en catimini à Monsieur du Barry pour obtenir le titre de comtesse…

Dans "Jeanne du Barry", Maïwenn campe une femme en avance sur son temps, notamment dans la mode. ©Paradiso

Maïwenn-Depp, un couple décalé

Comme Sofia Coppola dans Marie-Antoinette, Maïwenn prend pas mal de libertés avec la vérité historique. Et comme sa consœur américaine, elle a pu tourner au château de Versailles, offrant les scènes attendues dans la Galerie des Glaces, mais aussi de très beaux plans du parc, en guise de contrepoints au récit.

Pour rendre cette touche de modernité que tenta d’apporter Madame du Barry à Versailles, Maïwenn compte beaucoup sur… Maïwenn. Et la réalisatrice aime visiblement beaucoup son actrice principale, dont le jeu paraît en décalage par rapport à l’époque et par rapport au reste son très beau casting (où l’on croise Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Noémie Lvovsky…). Au milieu de tous ces acteurs français, le choix de Johnny Depp peut surprendre, d’autant que l’acteur joue en français. Mais, quasi mutique – il a très peu de dialogues – et d’une sobriété qu’on ne lui avait pas connue depuis bien longtemps, il confère son aura de superstar hollywoodienne (fût-elle déchue) à son personnage de roi divin.

On avait plus vu Johnny Depp aussi sobre depuis longtemps, dans le rôle du roi Louis XV. ©Paradiso

Un autoportrait en creux ?

Malgré les faiblesses du film, il y a quelque chose de touchant à voir Maïwenn, dont les films sont souvent teintés d’éléments autobiographiques, se projeter dans ce personnage de courtisane qui, dès son plus jeune âge, a dû se battre, seule, pour conquérir sa place dans un monde d’hommes. “Jeanne du Barry, c’est l’histoire de ma vie”, confiait-elle il y a quelques jours à 20minutes.fr. On sent en effet que l’existence de cette courtisane résonne avec celle qui a commencé sa carrière d’actrice à 5 ans, avant de devenir, à 15 ans, la compagne du compositeur Éric Serra puis, deux ans plus tard, de Luc Besson. Avant de progressivement mettre de côté sa carrière d’actrice dépendante du regard des hommes pour s’imposer comme réalisatrice…

Maïwenn, dirigeant Johnny Depp sur le tournage de "Jeanne du Barry". ©Paradiso

Jeanne du Barry Film historique De Maïwenn Scénario Maïwenn, Teddy Lussi-Modeste et Nicolas Livecchi Photographie Laurent Dailland Musique Stephen Warbeck Montage Laure Gardette Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, India Hair, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory, Erika Sainte… Durée 1h53