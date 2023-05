Andréa Bescond : “On voulait mettre en exergue la richesse des personnes âgées”

Présenté en ouverture du festival de Mons à la mi-mars, Quand tu seras grand part également d’une expérience personnelle. “Ma grand-mère a été placée en Ehpad, explique Andréa Bescond. On s’est penché avec Éric sur la lumière qu’apportaient nos enfants à chaque fois qu’on allait lui rendre visite dans cet Ehpad. On se rendait compte à quel point la présence des petits générait de la joie. On est parti de ça, en se disant qu’on allait faire un film sur des enfants dans un Ehpad, en rapport avec la crise sociale autour des Ehpad, des hôpitaux… On s’est dit que ça serait aussi l’occasion de parler de cette défaillance. Après, il n’y a rien d’autobiographique dans ce film.”

Dans votre film, vous montrez la difficulté du travail dans les Ehpad, les cadences infernales, le manque de personnel… Mais on n’est pas du tout dans les mauvais traitements des personnes âgées relevés par le scandale d’Orpea.

Éric Métayer. Le film a été écrit avant la sortie du bouquin (Les Fossoyeurs de Victor Castanet, publié chez Fayard fin 2021 et dont une version augmentée est parue début 2023, NdlR). On voulait parler de ces choses mais sans les appuyer. Ne pas en faire trop, ça devient un truc sympathique, très gentil et fleur bleue. En faire beaucoup trop, ça déforme la réalité, dans le sens où il y a quand même des rapports humains qui existent dans ces lieux. On ne pouvait pas faire du directeur de l’Ehpad et des soignants des salauds, parce qu’il n’y a pas que ça. Je pense qu’on entend plus facilement les choses à partir du moment où on n’est pas dans un film à thèse. Si le film vous montre les belles choses, c’est que, quand il parle des mauvaises, elles existent réellement…

Andréa Bescond. On voulait faire un film fédérateur, relativement lumineux malgré tout, pour mettre en exergue la richesse des personnes âgées qu’on zappe souvent. On ne voulait pas faire un film à charge ou super violent. On parle surtout de la qualité humaine et d’une forme de solidarité.

L’idée de parler du lien intergénérationnel peut sembler un peu bateau… Comment avez-vous travaillé pour éviter de tomber dans des choses trop convenues ?

A.B. Il y a eu d’abord l’écriture scénaristique mais il y a une vraie écriture au montage. On a beaucoup coupé.

É.M. Cela vient des comédiens aussi. Dans leur façon de jouer, de porter les choses, ils nous éloignaient de ce qui aurait pu être La Clinique de la Forêt-Noire. Ce sont des gens habitués à un côté naturaliste. Et même les petits moments de comédie, ils ne les ont jamais appuyés parce que ça fait partie de la vie. Si les spectateurs ont envie de sourire, ils sourient. C’est un moment de vie… Entre le montage et le jeu, on se retrouvait dans quelque chose qu’on avait envie de rendre très naturel, pas du tout didactique.

Vous construisez le film comme une succession d’instantanés de vie dans cet Ehpad… Avez-vous laissé une part à l’improvisation ?

É.M. Tout était écrit. Mais il y a des petits moments d’improvisation car on tournait avec de vrais personnages, de vrais malades. Pour l’histoire du dentier, par exemple, elle n’avait pas vraiment de texte face à Vincent (Macaigne). D’ailleurs, on voit qu’elle prend un énorme plaisir…

A.B. C’est un film choral. C’est beaucoup plus difficile à réaliser qu’un drame intime. Il y a plusieurs points de vue ; il y avait donc une vraie balance à trouver. Si tu ne veux pas faire quatre heures de dépassement et avoir les producteurs sur le dos, il faut être vachement précis, carré.

É.M. Dès qu’on commence à improviser, à deux, ça peut passer, parce qu’il y a une écoute, mais à quatre ou cinq, c’est trop compliqué… Il y a un ou deux moments où on a laissé tourner un peu plus, pour avoir de la matière. Ce sont les moments dans la salle des soignants où on avait deux vraies soignantes qui sont vraiment rentrées dans l’histoire.

"Quand je serai grand" repose beaucoup sur les personnages, sur les comédiens. Le film est beaucoup plus sobre que "Les Chatouilles"…

É.M. On sortait d’un film où on avait mis de l’onirisme, des trucs un peu dingues… Je pense qu’on avait envie d’autre chose. Même si on n’a pas pu s’empêcher de mettre une moto à la fin…

A.B. On voulait vraiment filmer ce lieu. Cela inclut un peu moins de coupes. Tu places ta caméra un peu large pour laisser exister le lieu et les différents personnages. Et puis tu laisses faire… Dans Les Chatouilles, la caméra était portée. Ici, c’est une caméra fixe, posée, qui panote… La caméra doit être oubliée, on se concentre vraiment sur la vie des personnages. Alors que dans Les Chatouilles, on était tout le temps secoué. Ça nous tenait à cœur de faire une autre forme de cinéma. C’était chouette pour nous de nous éloigner du format Chatouilles et de À la folie (un téléfilm pour M6, NdlR), qui sont des films intimes, où on est dans le point de vue d’un personnage et où la caméra peut être chaotique, comme lui. En tant que jeunes cinéastes, on avait aussi envie de cet enjeu technique.

Un tournage au plus proche du réel

Leur deuxième film, Quand tu seras grand, Andréa Bescond et Éric Métayer ont choisi de le tourner avec des acteurs mais aussi avec de vrais soignants et de vrais résidents d’Ehpad. “Ça s’est fait naturellement, commente la réalisatrice. Ni Éric, ni moi, n’avons jamais été soignants. Tu as quand même envie d’être concret dans ton film. T’as pas envie que la moitié des soignants disent que c’est n’importe quoi. Tu peux bien sûr avoir des consultants mais, pour nous, c’était vachement important qu’une partie de la figuration soit constituée de travailleurs et des travailleuses d’Ehpad, d’accompagnants, qui nous disaient : 'Oui, là, c’est le bon geste.' On leur demandait chaque fois conseil. Si Vincent fait ceci ou cela au niveau de la douche, avec le gant… Elles étaient là pour concrétiser le geste qu’on avait imaginé.”

L’équipe de tournage a été immédiatement bien accueillie dans cet Ehpad, sans aucune méfiance pour ces deux cinéastes débarquant de Paris. “Ils étaient super accueillants, les anciens aussi. Ils sortaient du Covid. Ils n’avaient qu’une envie, c’est de parler ! Et, très vite, le rapport des gamins avec les anciens a été très sympa”, se souvient Éric Métayer, le fils de l’humoriste Alex Métayer.

Ce besoin de réel a également impacté le casting. “On voulait évidemment de très bons acteurs, comme Vincent (Macaigne), Aïssa (Maïga) ou Marie (Gillain), mais aussi des comédiens pas connus du tout du grand public, pour qu’on se dise : est-ce qu’ils y sont vraiment de l’Ehpad ou non ? Il y a un flou. C’est ce qu’on voulait”, dévoile le réalisateur.

Andréa Bescond, artiste engagée

Victime de pédophilie dans son enfance – traumatisme qu’elle transcendait dans Les Chatouilles, spectacle de danse autobiographique rodé au Poche à Bruxelles en 2015, avant d’être joué à Paris, puis porté au grand écran quatre ans plus tard –, Andréa Bescond est très engagée sur le sujet de la pédocriminalité. Elle milite notamment pour l’allongement de la durée de prescription pour ces délits. Elle prend également régulièrement position publiquement. Notamment dans l’affaire Bastien Vivès, dessinateur star dont l’exposition au Festival de la bande dessinée d’Angoulême avait dû être annulée en décembre 2022.

Se plaçant dans la mouvance néoféministe, la danseuse et cinéaste française a également dénoncé les agissements du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Tandis que, tout récemment, elle a apporté son soutien aux treize femmes qui accusent Gérard Depardieu, relayant notamment sur Instagram la plainte contre la star déposée par la comédienne Charlotte Arnould qui accuse Depardieu de deux viols commis en 2018. Interrogée par le Huffington Post, Bescond a déclaré : “Je le sais depuis très longtemps. C’est une omerta qui dure depuis des décennies dans le milieu du cinéma français…”

Dans son très beau premier roman Une simple histoire de famille, publié chez Albin Michel en janvier dernier, Andréa Bescond dénonçait également le patriarcat et les violences subies par les femmes et les enfants, en s’inspirant de l’histoire de son arrière-grand-mère, internée une bonne partie de sa vie après avoir tué son mari violent.