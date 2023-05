“Baghdad Messi” : Rêves de foot dans l’Irak occupé

Menacée par des nationalistes irakiens — le père d’Hamoudi, Kadhim (Atheer Adel, vu dans la série Homeland) travaille comme traducteur pour l’occupant américain —, la famille d’Hamoudi est obligée de trouver refuge à la campagne. Là, le petit garçon tente de se reconstruire, se fait de nouveaux amis et rêve à nouveau de football…

À 11 ans, Hamoudi (Ahmed Mohammed Abdullah) est passionné de football et rêve de devenir joueur professionnel, comme son idole, Lionel Messi. ©bram goots

Enfance martyrisée

On avait découvert Sahim Omar Kalifa avec Zagros, grand prix du Festival de Gand en 2017 et Ensor du meilleur film (ex aequo avec Le Fidèle de Michaël R.Roskam) l’année suivante. Après avoir réalisé, dans le documentaire Cornered in Molenbeek en 2018, le portrait du quartier bruxellois au lendemain des attentats de Paris et de Bruxelles, le cinéaste flamand d’origine kurde revient à la fiction avec Baghdad Messi. Où il adapte son court métrage homonyme, qui avait été dans la short list des Oscars en 2014.

Baghdad Messi n’est pas le film attendu. Sur un tel sujet, on aurait pu craindre le drame convenu sur un enfant dépassant son handicap pour vivre son rêve. Mais l’histoire se déroule dans un pays occupé, où la violence et la misère sont omniprésentes avec, comme terrain de jeu pour ces gamins, des champs de mines. Où ces passionnés de ballon rond tentent de récupérer une Kalashnikov, dans l’espoir de la revendre pour acheter une nouvelle télévision et pouvoir ainsi regarder la Champions League, où s’affrontent Messi et Ronaldo…

"Baghdad Messi", drame sur l'enfance en guerre du cinéaste flamand d'origine kurde Sahim Omar Kalifa. ©© Bram Goots

Le football comme une échappatoire

Inspiré par le destin d’Hassan Ali Na’aim (2007-2019), un jeune passionné de foot unijambiste, Sahim Omar Kalifa signe un portrait douloureux d’une enfance meurtrie par la guerre et les choix de ses aînés.

S’il n’élude rien de la cruelle réalité dans laquelle évolue son jeune héros, le cinéaste ne renonce pas pour autant à la naïveté de l’enfance pour mettre en scène ce jeune garçon dont la passion pour le ballon rond lui offre une échappatoire à son quotidien douloureux.

"Baghdad Messi", drame sur l'enfance en guerre du cinéaste flamand d'origine kurde Sahim Omar Kalifa. ©bram goots

Baghdad Messi Fable dramatique De Sahim Omar Kalifa Scénario Kobe Van Steenberghe, Ruth Mellaerts et Sahim Omar Kalifa Photographie Anton Mertens Musique Frédéric Vercheval Avec Atheer Adel, Errol Trotman-Harewood, Zahraa Ghandour, Hussein Hassan Ali… Durée 1h28