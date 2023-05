”Quand tu seras grand” : irruption de mômes et de vie à la maison de repos

C’est le branle-bas de combat à l’Ehpad d’une petite ville de province! Aide-soignant en chef, Yannick (Vincent Macaigne) est déjà dépassé par le manque d’effectifs et les coupes budgétaires, il doit en plus gérer l’arrivée d’une classe de l’école voisine, qui vient partager le réfectoire de la maison de repos suite à un problème à la cantine scolaire. L’irruption des marmots au milieu des petits vieux provoque une vraie pagaille. Mais, petit à petit, les uns et les autres prennent plaisir à ce rapprochement intergénérationnel. Tandis que Yannick et l’animatrice des enfants, Aude (Aïssa Maïga), sont de plus en plus complices…