À Cannes, la Namuroise Paloma Sermon-Daï enflamme la Semaine de la Critique

Dans Petit Samedi, Paloma Sermon-Daï dressait le portrait de son frère toxicomane et de sa mère. Elle reste dans l’exploitation d’une famille dysfonctionnelle avec Il pleut dans la maison, dans lequel elle retrouve les deux personnages et les deux acteurs de son film de fin d’études à l’Inraci en 2016, Makenzy.

Paloma Sermon-Daï, réalisatrice du premier long métrage de fiction "Il pleut dans la maison". ©Cinéart

Portrait d’une sœur et d’un frère

Sur une route de campagne, une jeune fille et un jeune homme rentrent des courses au Lidl les bras chargés. C’est lourd, ils peinent, s’engueulent, tout en se rapprochant de la caméra… Dès la première scène, cela vibre à l’écran !

On rencontre donc Purdey, jeune fille de 17 ans sérieuse, et Makenzy, son petit frère de 15 ans. Livrés à eux-mêmes, ils vivent dans la maison de leur grand-mère. Face aux absences répétées d’une mère alcoolique, c’est la grande sœur qui fait tourner le ménage, grâce à un job d’étudiante comme femme de ménage, ce que voit d’un mauvais œil son copain Youss, issu d’une famille plus aisée. Tandis que son frère traîne avec son copain Donovan du côté des lacs de l’Eau d’Heure… Alors qu’il pleut dans sa chambre, Purdey n’en peut plus de devoir dormir dans la chambre de son frère. Excédée par cette vie de misère, elle songe sérieusement à son avenir et à quitter le foyer…

La jeune Purdey (Purdey Lombet) et son petit-ami Youss, qui la regarde un peu de haut... ©Cinéart

Fiction documentaire

Accent, vocabulaire, situations… Tout sonne vrai dans Il pleut dans la maison, étude d’une rare intensité de la précarité en Wallonie, qui ne tombe jamais dans l’exploitation voyeuriste et moins encore dans le mépris de classe. Paloma Sermon-Daï ne surplombe en effet jamais ses personnages et leurs conditions de vie. Elle les connaît intimement. Au générique, on découvre la raison d’une telle justesse, quand on voit apparaître les noms de comédiens : Makenzy Lombet, Purdey Lombet, Donovan Nizet…

Comme dans le court métrage Makenzy (qui se passait au printemps ; on est cette fois en été), le frère et la sœur n’incarnent pas directement leurs propres rôles, mais des rôles très proches d’eux. Tout comme la cinéaste tirait le documentaire vers la fiction dans Petit Samedi, elle teinte en effet ici la fiction d’une large part documentaire, brouillant complètement la frontière entre les deux.

Ce faisant, elle accouche d’un film hybride, qui s’inscrit parfaitement dans la tradition belge du film social, mais sans jamais s’y résumer, sans jamais en employer les codes rabâchés. Avec ce film, Paloma Sermon-Daï invente sa propre voie, que l’on a très envie de suivre !

Makenzy (Lombet) passe son été à traîner avec son pote Dono (Donovan Nizet) aux lacs de l'Eau d'Heure... ©Cinéart

Il pleut dans la maison Drame du quotidien Scénario et réalisation Paloma Sermon-Daï Photographie Frédéric Noirhomme Montage Thijs Van Nuffel Avec Makenzy Lombet, Purdey Lombet, Donovan Nizet, Amine Hamidou, Louise Manteau… Durée 1h20