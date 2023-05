De nombreux téléspectateurs ont été déçus du film. Pourtant, le budget débloqué pour réaliser celui-ci était pharamineux. Il s'élevait à 65 millions d'euros. Et bien qu'il ait enregistré le plus gros succès du box-office français en 2023, le film a généré 6 millions d'entrées (dont 4,6 en France), pas la moitié des 14 millions enregistrées pour “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre”.

Lorsque la pluie de critiques s'est abattue, Guillaume Canet en a pris pour son grade. Quatre mois plus tard, il fait le bilan auprès du Journal du Dimanche: “Ça blesse, évidemment. Mais je n’y peux rien. Moi, j’ai travaillé pendant cinq ans pour mener à bien ce que je voulais faire : un grand spectacle d’aventure. Ça plaît à certains, pas à d’autres. Les meilleures notes ou critiques ne vont pas toujours aux films qui attirent le plus de spectateurs”.

Avant de poursuivre: “J’espère que je ferai un autre film qui plaira davantage à mes détracteurs et les fera changer d’avis sur mon travail”, ajoute le compagnon de Marion Cotillard, avant de relativiser : “Je suis très heureux des retours que j’ai des gens dans la rue, surtout des enfants. Ça leur a beaucoup plu, c’est le plus important pour moi.”

Toutefois, le réalisateur est satisfait du succès du film à l'international. “Il a été vendu dans le monde entier et a fait à ce jour plus de 2 millions d’entrées à l’international, avec des cartons en Europe, en Pologne par exemple. […] On oublie qu’avant qu’Avatar ne lance en grand le mouvement au sortir de la pandémie, peu de films faisaient ces chiffres-là”.