“L’Improbable Voyage d’Harold Fry” : l’Angleterre à pied, du Sud au Nord

Harold s’empresse de lui répondre et s’en va poster sa lettre. Ce qu’il ne peut finalement se résoudre à faire… Inspiré par une jeune caissière aux cheveux bleus, il se met quand même en route pour Berwick-upon-Tweed, bien décidé à faire les 750 km qui le séparent de son ancienne amie à pied pour lui remettre la lettre en mains propres. Avec comme mantra : “Tant que je marche, elle vit ! ” Restée à la maison, Maureen ne comprend pas la décision de son mari…

"L'Improbable Voyage d'Harold Fry" d'Hettie Macdonald, avec Jim Broadbent et Penelope Wilton. ©© Embankment Films

Voyage sentimental

L’Improbable Voyage d’Harold Fry est la caricature de la production anglaise. De bons acteurs, une histoire” inspirante” et une mise en scène sans éclat. Tiré de La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi…, best-seller publié en 2012 par Rachel Joyce (qui signe le scénario), le second long métrage d’Hettie Macdonald ne réserve absolument aucune surprise. On sent que, depuis son premier film en… 1996, la cinéaste a été totalement formatée par la télévision, où elle a bossé sur Doctor Who, entre autres.

Très mièvre, très sentimental, ce téléfilm nous dit sans cesse, par sa mise en scène, par sa musique, ce qu’il nous faut ressentir : la foi – avec une symbolique bien lourdaude – est parfois nécessaire, au-delà de la raison. À travers ce personnage de vieux monsieur qui, le temps de ce voyage improvisé qui le sort de sa routine, réfléchit aux erreurs de son passé, et notamment à sa relation avec son fils.

Dans ce rôle un peu gnangnan, Jim Broadbent (déjà excellent dans The Duke récemment) s’en tire avec les honneurs (et quelques ampoules aux pieds), mais Penelope Wilton (vue notamment dans Downton Abbey) est cantonnée aux utilités, dans le rôle de cette femme passive, condamnée à attendre le retour de son mari…

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry/L’Improbable Voyage d’Harold Fry Foot-trip anglais De Hettie Macdonald Scénario Rachel Joyce (d’après son propre roman) Photographie Kate McCullough Avec Jim Broadbent, Penelope Wilton, Earl Cave, Linda Bassett… Durée 1h42