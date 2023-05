Nudité dans le "Roméo et Juliette" de 1968: la plainte des ex-adolescents rejetée

La plainte des deux acteurs ayant incarné Roméo et Juliette lorsqu'ils étaient adolescents dans le film de Franco Zeffirelli en 1968, et reprochaient au studio une scène de nudité non consentie, a été rejetée par une juge américaine jeudi.