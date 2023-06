La riche programmation du BRIFF pour bien débuter l’été à Bruxelles

En ouverture du 6e BRIFF, ce 27 juin, Alex Lutz viendra présenter son nouveau film "Une nuit", dont il partage l'affiche avec Karin Viard. ©D.R.

La Palme d’or en avant-première

En ouverture, Alex Lutz viendra présenter son troisième long métrage comme réalisateur Une nuit (notamment après Guy en 2018), romance qui faisait la clôture d’Un Certain Regard à Cannes il y a une quinzaine de jours et où il donne la réplique à Karin Viard.

Cette année, sept films concourent au sein de la compétition internationale. Parmi ceux-ci, signalons deux films découverts en Compétition à Cannes en mai dernier : la Palme d’or Anatomie d’une chute de la Française Justine Triet et Les Filles d’Olfa, fascinant documentaire de la Tunisienne Kaouther Ben Hania. Mais aussi La Maternal de l’Espagnole Pilar Palomero (en présence l’actrice Carla Quilez) ou Chevalier Noir d’Emad Aleebrahim Dehkordi, en présence du réalisateur franco-iranien.

Présenté en mai dernier au 76e Festival de Cannes, "Les Filles d'Olfa", magnifique documentaire de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, est en Compétition internationale au 6e BRIFF. ©D.R.

10 films belges en Compétition nationale

En Compétition nationale, les réalisateurs seront quasi tous présents à Bruxelles pour défendre leur film. Sur les dix titres en lice, on retrouve, là encore, deux films passés par Cannes : L’Autre Laurens de Claude Schmitz et Le Syndrome des amours passées, la nouvelle comédie déjantée d’Ann Sirot et Raphaël Balboni après l’inoubliable Une vie démente, grand gagnant des Magritte en 2022.

Également en lice, Hawar, nos enfants bannis, documentaire dans lequel la journaliste Pascale Bourgaux s’intéresse aux enfants de femmes yézidies issus de viols de la part de membres de Daech, ou The Happiest Man in the World de la Macédonienne du Nord basée à Bruxelles Teona Strugar Mitevska, une comédie noire qui revient sur le traumatisme de la guerre à Sarajevo. Mais aussi Luka, premier film en solo de la plus Belge des Américaines, Jessica Woodworth, qui retrouve Geraldine Chaplin après The Barefoot Emperor, coréalisé avec Peter Brosens en 2020.

Après le génial "Une vie démente", Ann Sirot et Raphaël Balboni sont de retour avec leur nouveau film "Le Syndrome des amours passées", avec Lucie Debay et Lazare Gousseau. À découvrir au BRIFF en Compétition nationale. ©D.R.

Toujours côté belge, on ne manquera pas non plus, le 4 juillet à 19h30, la deuxième cuvée de la “Belge Collection”, reprenant quatre courts métrages, dont un de Teona Strugar Mitevska (La Flotte) et deux signés Théo Degen (Fake it till you make it avec Fantine Harduin et Night Night Stories). Sans oublier une programmation consacrée à la production des étudiants en dernière année cinéma de la Haute École Libre de Bruxelles. Soit 14 films courts pour découvrir la future génération de cinéastes belges.

Six films sont par ailleurs sélectionnés dans la compétition Directors’Week, chaque fois (ou presque) en présence de leur réalisateur. Une section uniquement européenne, consacrée à des productions “proposant un regard inédit sur la société”, sélectionnées par des membres de l’Association des réalisateurs et réalisatrices francophones.

"L’Autre Laurens" de Claude Schmitz, avec Olivier Rabourdin, est proposé en avant-première au BRIFF en Compétition nationale. ©Cinéart

Ira Sachs et Pierre Jolivet invités

Parmi les autres avant-premières à découvrir au BRIFF au gré des différents axes de programmation, on retrouve En los margines, coproduction hispano-belge de Juan Diego Botto avec Penelope Cruz. Pierre Jolivet (Ma petite entreprise) viendra, lui, présenter son nouveau film Les Algues vertes, un polar écologique emmené par Céline Sallette. Tandis que l’Américain Ira Sachs (Brooklyn Village) sera présent pour dévoiler Passages, avec Adèle Exarchopoulos, Ben Wishaw et Franz Rogowski, un film dévoilé à la Berlinale.

À revoir également sur grand écran, quatre films cultes qui ont remodelé le 7e Art, chacun dans leur genre : le giallo avec L’Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento (1970), le western spaghetti avec Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone (1965), le Dogme95 avec Festen de Thomas Vinterberg (1998) ou le néoréalisme avant l’heure avec Toni de Jean Renoir (1935). Une belle programmation classique proposée en collaboration avec le festival Il cinema ritrovato de la Cinémathèque de Bologne.

Dans le cadre de la programmation "Once upon a time", consacrée aux classiques, le BRIFF propose de revoir "Et pour quelques dollars de plus" (1965) de Sergio Leone, avec Clin Eastwood. Classique du western spaghetti. ©D.R.

Des séances en plein air

Et puisque l’été est là, le BRIFF organise trois projections en plein air sur la place De Brouckère. Au menu, les mythiques Ghostbusters d’Ivan Reitman (le 2/7) et Beetlejuice de Tim Burton (4/7), ainsi que, le 3 juillet, les deux premiers épisodes inédits de la saison 2 de la série RTBF Baraki, avec Bérangère McNeese et Adriana Da Fonseca.

Pour les plus petits, le BRIFF proposera également, en partenariat avec le Festival de La Rochelle, un atelier de réalisation d’animation en pâte à modeler, encadré par la réalisatrice Lucie Mousset.

Enfin, le BRIFF reçoit l’Américain John Truby. Les 1er et 2 juillet, ce scénariste et script doctor pour HBO, Canal +, AMC, Sony ou la Fox donnera une masterclass à la Maison des Associations Internationales intitulée “L’Anatomie d’un scénario”. Depuis son Truby’s Writers Studio de Los Angeles, il a déjà formé quelque 20000 auteurs à travers le monde.

En plein air sur la place De Brouckère, le BRIFF propose de revoir le 4 juillet "Beetlejuice" (1988), le classique de Tim Burton, avec Michael Keaton. ©D.R.