Koji Fukada : “Les gens sont toujours seuls”

Quelle était l’idée de départ de ce film ?

Le film m’a été inspiré par la chanson populaire japonaise Love Life. Au début, quand j’écoutais cette chanson, qui dit que, où que vous soyez, vous pouvez vous aimez, je pensais que c’était une chanson d’amour entre un homme et une femme. Mais après l’avoir écoutée tant de fois, j’ai commencé à me dire que cela pouvait aussi parler d’une famille, de l’amour entre des parents et leur enfant. C’est comme ça que m’est venue l’idée d’une mère qui perdrait son enfant. Quand je fais un film, je veux toujours parler de choses auxquelles je crois. Le motif de ce film, c’est que, quoi qu’il arrive, les gens sont toujours seuls. Dans ce couple, quand l’enfant meurt accidentellement de façon tragique, le chagrin des deux parents est différent, parce que l’une est sa vraie mère et l’autre est son beau-père, qui a passé moins de temps avec cet enfant. Puisqu’ils sont différents, ils sont seuls…

Face à ce chagrin, la belle-mère de Taeko souhaite se convertir au christianisme. Pourtant, elle dit ne pas avoir la foi…

Il y a très peu de Chrétiens au Japon. Dans le film, ce n’est pas si important que ce soit le christianisme ou une autre religion. Ce qui est important, c’est que les personnages doivent faire face à la solitude. Quand vous voulez représenter la solitude, vous ne mettez pas une personne au milieu du désert. On peut être entouré des autres et être seul. Vous avez peut-être une fiancée, mais vous vous sentez seul. Surtout à l’adolescence, qui est le moment où on se sent le plus seul. Mais on ne peut pas penser qu’à la solitude. Du coup, on la surmonte, on l’oublie en se tournant vers la famille, les amis ou la religion. C’est cela que représente la religion dans le film.

guillement Je voulais aussi montrer la cruauté de l’amour.

Pour parler du deuil, vous utilisez un procédé classique du cinéma : le triangle amoureux. Pourquoi ce choix ?

D’abord, j’adore les mélodrames, notamment les vieux mélodrames hollywoodiens. Quand on pense à l’amour, on se dit bien sûr que c’est quelque chose d’heureux, de très beau, mais en même temps l’amour est cruel. Si vous choisissez une personne pour être votre partenaire, vous avez peut-être exclu quelqu’un d’autre… Je voulais aussi montrer la cruauté de l’amour. Pour cela, ce type de situation triangulaire était idéal.

"Love Life" du Japonais Kōji Fukada met en scène un couple endeuillé par la mort d'un enfant, campé par Fumino Kimura et Kento Nagayama. Dans la vie desquels réapparaît Park (Atom Sunada), le père de l'enfant, un Coréen sourd-muet. ©FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

Après la mort de l’enfant, vous faites réapparaître son père, un Coréen sourd-muet. Était-ce important pour vous d’avoir ce personnage très différent ?

Je trouvais important de créer une langue qui ne pouvait être comprise qu’entre Taeko est son ancien mari. En 2018, lors d’un festival de cinéma pour sourds, j’ai été invité à un atelier où j’ai rencontré beaucoup de sourds. Ce que j’ai appris tout d’abord, c’est que la langue des signes est une vraie langue, comme l’anglais ou le japonais. En plus, c’est très imagé, puisqu’ils utilisent beaucoup de symboles, qui remplissent une forme de vide. Bien que j’ai écrit beaucoup de films et même si je vis dans un monde avec des sourds, je n’en avais jamais représenté dans un de mes films. Ce n’est pas naturel. Ces gens ne sont pas représentés au cinéma ou uniquement dans le rôle de sourds. Nous devons changer cette image. Quant au fait qu’il soit Coréen dans un film japonais, c’est comme lorsque, dans un film belge, vous avez des personnages luxembourgeois ou français. C’est la même chose…

Votre compatriote Ryūsuke Hamaguchi utilisait également la langue des signes dans Drive My Car. C’est une coïncidence ?

Je n’ai appris qu’après que M. Hamaguchi l’avait également employée. Mais cela ne me dérange pas. Ce n’est pas grave d’avoir des sourds au cinéma.

Dans le film, les beaux-parents de Taeko disent d’elle que c’est une “femme souillée”, car elle a déjà été mariée… C’est toujours un stigmate pour les femmes dans la société japonaise ?

La société japonaise est une société très traditionnelle. Bien que cela change, il reste quelque chose de cette attitude envers les femmes qui persiste…

L’histoire est mélodramatique, avec le deuil d’un enfant. Mais le film reste assez léger, avec pas mal d’humour. Était-ce important pour vous de conserver cet équilibre ?

Je n’ai pas vraiment fait attention à l’équilibre. Je voulais juste être aussi réaliste que possible. Dans la vie quotidienne, il y a des moments dramatiques et d’autres comiques…