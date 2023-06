“Asteroid City” : la belle mécanique de Wes Anderson

On quitte la France de pacotille des années 1960 pour l’Ouest américain, tout aussi fantasmé avec ses paysages orangés, son diner, ses Pontiac rutilantes, ses cow-boys chantants… Bienvenue à Asteroid City, bourgade perdue au milieu du désert qui, en 1955, célèbre le Jour de la Météorite, qui a laissé un immense cratère en 3007 avant J-C. L’occasion de décerner le prix du meilleur Cadet de l’espace. Les cinq prétendants débarquent avec leurs parents, s’installant dans le motel de ce bled perdu au milieu du désert, avec le grondement des essais atomiques au loin…

Dans "Asteroid City", Scarlett Johansson incarne une star hollywoodienne délaissant sa fille... ©©2022 Pop. 87 Productions LLC

Un film “wesandersonien”

En une image, on est immédiatement plongé sans l’univers de Wes Anderson, avec ces décors stylisés fourmillant de détails, ce train miniature rappelant celui de À bord du Darjeeling Limited… On ne va pas reprocher à Wes Anderson de faire du Wes Anderson. D’autant que si le dispositif formel est tout aussi éblouissant qu’à l’habitude, la belle mécanique tourne moins à vide que dans The French Dispatch.

Est-ce parce qu’il retrouve les États-Unis (après la France donc, mais aussi le Japon dans Isle of Dogs ou la Mittle Europa dans The Grand Budapest Hotel) ? Le cinéaste semble infuser Asteroid City (toujours coécrit avec Roman Coppola) de thèmes plus personnels. Comme dans La Famille Tenenbaum en 2001, La Vie aquatique en 2004 et Moonrise Kingdom en 2012, il est en effet ici question de relations compliquées entre parents et enfants. Notamment à travers les deux personnages les plus développés du film, campés par le fidèle Jason Schwartzman (présent aux côtés du cinéaste depuis Rushmore en 1998) et par Scarlett Johansson. L’un, photographe de guerre, trimbale sa ribambelle d’enfants depuis la mort de sa femme, en espérant les refourguer au plus vite à son beau-père (Tom Hanks). L’autre est une star hollywoodienne vivant pour sa carrière, quitte à négliger sa fille…

Photographe de guerre, Jason Schwartzman entend bien depuis la mort de sa femme se débarrasser au plus vite de ses enfants en les refourguant à son beau-père, Tom Hanks. ©©2022 Pop. 87 Productions LLC

L’art de la fabrication

Comme toujours, Wes Anderson aborde son film en artisan, construisant minutieusement chaque tableau, rejetant toute forme de naturalisme, que ce soit dans les décors, les costumes, le cadre, le jeu des acteurs… Après avoir enchâssé ses histoires au sein d’un magazine américain dans The French Dispatch, il utilise cette fois le principe de la mise en abîme, en nous présentant Asteroid City comme une pièce de théâtre pour la télévision. On oscille ainsi entre la fabrication de la pièce en écran 4/3 et noir et blanc, aux côtés du présentateur (Bryan Cranston), de l’auteur (Edward Norton), du metteur en scène (Adrian Brody)…, et l’histoire elle-même, tournée en scope et en couleurs. Anderson passe parfois de l’une à l’autre sans transition, pour briser un peu plus encore le quatrième mur et souligner son rôle de brillant conteur d’histoires.

De nouveau, Asteroid City est une belle mécanique parfaitement rodée, à laquelle il est impossible de résister. Et à entendre la pluie d’éloges que le cinéaste reçoit de ses acteurs sur l’ambiance familiale qu’il parvient à créer sur ses tournages, on sent que le plaisir est partagé par ses collaborateurs. Cette façon de travailler, de rassembler autour de lui une vraie troupe créative, est qui plus est parfaitement en accord avec un film qui aborde justement, par le biais de la comédie et de la science-fiction cette fois, la question de la famille. C'est aussi cela un auteur...

Incarnant le patron du motel d'"Asteroid City", Steve Carell est un nouveau venu dans la famille Wes Anderson. ©DR

Asteroid City Comédie De Wes Anderson Scénario Wes Anderson et Roman Coppola Photographie Robert Yeoman Musique Alexandre Desplat Montage Barney Pilling Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton… Durée 1h44