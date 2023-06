Jason Schwartzman : “C’est censé être l’Amérique en 1955, mais on était en Espagne dans un champ de pastèques…”

Ce qui définit le cinéma de Wes Anderson pour Schwartzman, c’est le mot famille. “J’ai l’impression que c’est un thème qui parcourt ses films. L’amour de la famille et la quête de cet amour. J’y pense aussi à cause de la façon dont il parvient à faire ses films, avec les membres de la même équipe s’ils sont disponibles. Il a en quelque sorte créé sa petite famille…”, estime l’acteur.

Depuis Rushmore en 1998, Schwartzman a vu évoluer, grandir cette famille. “Cela s’est développé mais, à l’époque, c’était déjà en place, parce qu’il y avait déjà une continuité avec Bottlerocket. Il y a toujours eu chez Wes cet intérêt pour le théâtre et la vie d’une troupe de théâtre, qu’il met d’ailleurs ici en scène.”

Jason Schwartzman, aux côtés de Tom Hanks, Scarlett Johansson et Wes Anderson, lors de la montée des marches d'"Asteroid City", présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes le 23 mai 2023. ©2023 Invision

Un champ de pastèques et une usine d’ail

Asteroid City se déroule dans une petite ville du désert de l’Ouest américain en 1955. Un décor minutieusement reconstitué… en Espagne, à Chinchón, près de Madrid, dans un champ de pastèques. “Aucune pastèque n’a été blessée durant la fabrication de ce film. À ce que je sache, on n’en a écrasé aucune”, plaisante l’acteur… Avant d’évoquer sa fascination pour cet incroyable décor. “Même si tout est fait pour avoir l’air faux, c’est très réel. C’était intéressant, parce que je n’ai jamais eu l’occasion de travailler sur un film où étaient employées ce type de technique, comme la perspective forcée par exemple. Je pouvais marcher jusqu’au bout de la route vers les poteaux téléphoniques et, une fois arrivé, j’étais plus grand qu’eux. C’était un vrai faux environnement. C’était bizarre. C’est censé être l’Amérique en 1955, mais on était en Espagne au milieu d’un champ de pastèques… Dans les gros films, je ne sais pas ce qui est encore réellement construit dans les décors, avec tous ces écrans verts. Mais ici, on était dans un film où avait été réellement construite une petite ville. C’est magique…”

guillement Les films de Wes sont géniaux, mais je pense que c’est pour l’expérience de travail que les gens reviennent.

Les séquences en noir et blanc du film, représentant l’envers du décor et la création de la pièce télévisée Asteroid City, ont, elles, été tournées dans une usine d’ail. “C’est le seul décor que je pouvais repérer au nez. Où est le plateau ? Non, pas besoin de me dire. Je vais trouver… Il ne produisait pas d’ail, mais ils le stockaient… C’était intense ! Mais c’était parfait. L’ail me manque…”, sourit Schwartzman.

Dans "Asteroid City" de Wes Anderson, Jason Schwartzman incarne un photographe de guerre baroudeur. ©SONY

Une atmosphère de tournage familiale

Wes Anderson parvient toujours à créer une vraie ambiance sur ses tournages. Ici, toute l’équipe était ainsi logée dans un parador à une demi-heure du plateau. Le soir, les musiciens Jarvis Cocker et Seu Jorge (qui campent deux des cow-boys du film) pouvaient ainsi improviser un bœuf. “Il y avait de la musique en permanence, se souvient l’acteur. C’est l’un des côtés positifs de travailler avec des musiciens. Ils jouent tout le temps, pas pour être en représentation, mais juste parce qu’ils aiment ça… Parfois, j’étais dans ma chambre et j’entendais Jarvis jouer ou accorder sa guitare. Il nous a notamment interprété ma chanson préférée, “Pulp Dishes” : ‘Je ne suis pas Jésus, mais j’ai les mêmes initiales…’ Mais tout le monde s’est impliqué musicalement. Matt Dillon par exemple. Je ne le savais pas, mais Matt Dillon est vraiment un percussionniste talentueux ! Il jouait avec n’importe quoi… Quelqu’un sortait son harmonica, un autre chantait. Le soir, il y avait pas mal de monde présent, frappant dans les mains… C’était une bonne façon de se détendre.”

Pour décrire cette expérience de tournage unique, Jason Schwartzman utilise une analogie inattendue… “Vous avez de grandes entreprises, mais dont le service clientèle est atroce. Quand vous appelez, c’est un ordinateur qui répond… Là, c’est une plus petite entreprise, mais c’est un humain décroche. La personne à qui vous parlez et avec qui vous travaillez est là avec vous à chaque étape du processus. Les films de Wes sont géniaux, mais je pense que c’est pour l’expérience de travail que les gens reviennent. Wes tente de créer une troupe de théâtre, avec un vrai sentiment de camaraderie. C’est lui qui initie cela et qui montre l’exemple. Si je devais faire un film, c’est comme ça que je le ferais”, confie l’acteur.

Jason Schwartzman en chef scout irrésistible dans "Moonrise Kingdom" de Wes Anderson en 2012. ©D.R.

La filmographie de Wes Anderson

Jason Schwartzman, l’acteur fétiche

Depuis ses débuts, Wes Anderson s’est entouré de fidèles collaborateurs, comme Robert Yeoman, qui a fait la photo de tous ses films ou le compositeur Alexandre Desplat, qui a composé six bandes originales pour lui. Le Texan a également de nombreux acteurs fétiches, à commencer par Bill Murray, présent dans neuf de ses onze longs métrages, et Owen Wilson, qui a collaboré à huit films et qui fut également coscénariste des trois premiers. Parmi les autres habitués, citons Anjelica Huston, Willem Dafoe, Edward Norton ou Tilda Swinton, avec chacun cinq films à leur compteur.

Avec sept films à son actif, Jason Schwartzman est l’un des plus fidèles et des plus anciens. Il était en effet déjà à l’affiche de Rushmore, sa toute première expérience d’acteur en 1998. Depuis, il a joué dans À bord du Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch et Asteroid City. Il a également prêté sa voix à l’un des renards de Fantastic Mr. Fox.

Pour le comédien, impossible d’imaginer refuser un scénario de Wes Anderson. “Mais rien que dire ça, ce serait déjà imaginer qu’il m’enverra un autre script… Je ne me dis jamais que c’est acquis. Je suis excité à chaque fois et j’ai toujours l’impression que c’est un grand privilège. Je n’ai pas l’impression que je serai dans un autre film de Wes Anderson. Je suis juste reconnaissant d’avoir été dans tous ces films et j’espère continuer à en faire partie à l’avenir… ”

Jason Schwartzman en Max Fischer dans "Rushmore" de Wes Anderson en 1998, son premier rôle au grand écran. ©D.R.

Le prochain Wes Anderson sur Netflix

Jason Schwartzman ne sera a priori pas au générique du prochain film de Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar, à nouveau d’après Roald Dahl (comme Fantastic Mr. Fox). Toute la distribution n’a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà que le cinéaste retrouvera Ralph Fiennes (qui était dans The Grand Budapest Hotel), mais il a aussi fait appel à pas mal de petits nouveaux : Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre, Ben Kingsley et Dev Patel. Un film prévu pour l’automne prochain sur Netflix.