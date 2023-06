“Chien de la casse”, un premier film étincelant sur les tourments de l’amitié dans un petit village français

Mirales, le grand, veille sur Dog comme sur son petit frère. Il ne peut pas s’en passer. Il ferait tout pour lui. Cependant, cherchant à l’éduquer, le rabaissant sans cesse, il n’est pas loin de traiter son pote comme son pitbull, Malabar. ” Dog ne va pas encore chercher la balle, malheureusement”, glisse-t-il même à sa mère sous forme de boutade. Derrière son CAP de cuistot et ses airs de petite frappe, Mirales cache pourtant un être cultivé et raffiné.

Quand Dog se rapproche d’Elsa (Galatéa Bellugi), une jeune étudiante en littérature comparée passant quelque temps au Pouget, l’amitié se détraque. Se sentant trahi, jaloux, Mirales ne supporte pas l’idée que son copain passe moins de temps avec lui…

L'une des scènes clés, très intense, de "Chien de la casse": le dîner d'anniversaire au resto de Dog (Anthony Bajon, au centre), qui tourne au vinaigre quand Mirales (Raphaël Quenard) lui reproche de manger trop bruyamment, face à sa copine Elsa (Galatéa Bellugi). ©O'Brother

Déjouer les clichés

Voilà un premier film épatant, sorti de nulle part ou presque – sinon un prix du public au Festival Premiers Plans d’Angers. Formé aux Beaux-Arts à Montpellier, Jean-Baptiste Durand épate avec cette simple histoire d’amitié entre deux gars un peu paumés. Mais, par les thématiques qu’il aborde et par son ambition artistique, Chien de la casse se fait bien plus complexe.

Il y a d’abord le portrait de la vie en province, avec ce vieux village aux ruelles en pierre, ces départementales bordées de platanes… Un décor inattendu pour situer le portrait d’une jeunesse d’aujourd’hui qui, comme partout ailleurs, fume des joints, écoute du rap, mais qui peut, aussi, préparer des zézettes (un gâteau de Sète) pour une vieille voisine pianiste ou rêver d’ouvrir un petit bistrot de village…

En s’attachant à cette jeunesse périurbaine invisible au cinéma, Jean-Baptiste Durand déjoue subtilement les clichés sur les jeunes. Notamment à travers cet incroyable personnage de Mirales, à la fois touchant et violent, éruptif et profond. Un lecteur compulsif capable de citer Montaigne dans le texte, un mélomane amateur et qui, pourtant, traite son meilleur ami comme un chien… Sans pour autant que, jamais, le cinéaste ne juge son personnage.

Mirales (Raphaël Quenard, à droite) ne supporte pas que son ami Dog (Anthony Bajon) sorte avec Elsa (Galatéa Bellugi). ©O'Brother

Des dialogues ciselés

Le personnage doit beaucoup au génial Raphaël Quenard. Depuis Zombi Child de Bertrand Bonello en 2019, le jeune acteur a déjà promené sa grande carcasse dégingandée dans une quinzaine de films avec, à chaque fois, de bons choix et une faculté à imprimer la pellicule de sa présence. Déjà repéré dans Les Olympiades de Jacques Audiard, dans Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, dans Coupez ! de Michel Hazanavicius ou, tout récemment, dans Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Quenard retrouve ici l’excellent Anthony Bajon (primé à Berlin pour La Prière de Cédric Kahn), avec qui il partageait l’affiche de Troisième guerre en 2019 (présenté à la Mostra de Venise mais resté inédit en Belgique).

Reconstituant un duo à la Depardieu-Dewaere dans Les Valseuses, Jean-Baptiste Durand signe un film d’une grande puissance, à la fois narrative, mais aussi littéraire. Le jeune cinéaste nous gratifie en effet de grands dialogues, à la petite musique inattendue, où se mêlent l’argot actuel des jeunes, des références livresques et surtout une grande liberté. Du pain béni pour le phrasé si particulier de Raphaël Quenard, dont le talent explose à l’écran.

Dans "Chien de la casse" de Jean-Baptiste Durand, Raphaël Quenard livre un grand numéro. Son talent explose à l'écran! ©O'Brother

Chien de la casse Comédie dramatique Scénario et réalisation Jean-Baptiste Durand Photographie Benoît Jaoul Musique Delphine Malaussena et Hugo Rossi Montage Perrine Bekaert Avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond… Durée 1h33