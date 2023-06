"Love Life" : Triangle amoureux endeuillé au Japon

Aujourd’hui, on célèbre les 65 ans du beau-père. Après quelques verres de saké et autour du karaoké, les tensions commencent doucement à s’apaiser. Mais une chute mortelle de Kaeta dans la salle de bain bouleverse la famille. Surtout avec la réapparition de Park (Atom Sunada), le père de l’enfant, un Coréen sourd-muet…

Dans "Love Life" du Japonais Kōji Fukada, Taeko (Fumino Kimura) partage son deuil entre son ex-mari Park (Atom Sunada) et son mari Jiro (Kento Nagayama). ©FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

Drame intime

Depuis le choc de Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi au Festival de Cannes en 2020, le cinéma nippon connaît un vrai retour en grâce, Présenté en Compétition de la 79e Mostra de Venise en septembre 2022, Love Life de Koji Fukada était donc très attendu.

Avec Katsuya Tomita et Hamaguchi, Fukada fait partie de la génération montante des cinéastes japonais. Révélé par Harmonium, prix du jury Un Certain regard à Cannes en 2016, le réalisateur de 43 ans est un chroniqueur élégant de la société et de la famille japonaises.

Après un thriller en demi-teintes sur fond de secret de famille et de réseaux sociaux dans L’Infirmière en 2019 et une série télé (The Real Thing), le revoici avec un drame intime, qui se tient à distance du mélo. Non pas tant par la réaction des personnages face à la tragédie qui les frappe, que par la légèreté que tente de conserver Fukada dans sa mise en scène.

"Love Life" du Japonais Kōji Fukada met en scène un couple endeuillé par la mort d'un enfant, campé par Fumino Kimura et Kento Nagayama. ©FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

Surmonter le deuil

Ce qu’explore le cinéaste dans Love Life, c’est le bouleversement que provoque l’impensable, la perte d’un enfant, et la culpabilité qui l’accompagne. Un tremblement de terre émotionnel qui pousse à revoir toutes les relations. Construit comme un triangle amoureux endeuillé, le film explore de nombreux thèmes, comme celui de la bienséance japonaise, du mensonge, de l’amour jamais vraiment éteint…

Malgré quelques scènes vraiment poignantes et parfaitement observées, Love Life ne parvient pas à s’abstraire pour autant d’une certaine forme d’artificialité dans la construction du scénario, tandis que, s’étirant sur plus de deux heures, le drame paraît un peu dilué…

Love Life Drame Scénario et réalisation Kōji Fukada Photographie Hideo Yamamoto Musique Olivier Goinard Montage Sylvie Lager Avec Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada… Durée 2h03