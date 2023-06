Les Sun Screens du cinéma Palace voient l’été en rose avec “Barbie”

Les équipes du Palace aussi sont également impatientes de faire découvrir le film à leur public dès sa sortie, le 19 juillet prochain. C’est d’ailleurs autour de Barbie que tourne une bonne partie des Sun Screens, la très alléchante programmation estivale de la salle bruxelloise qui, du 6 juillet au 20 août, se déploiera avec une cinquantaine de films. Malgré le soleil omniprésent, les Sun Screens avaient permis au Palace de faire d’excellents chiffres de fréquentation l’été dernier, selon son programmateur Nicolas Gilson, qui espère en faire autant cette année. Tout en se réjouissant que, depuis le début 2023, le Palace réalise ses meilleurs chiffres mensuels depuis son ouverture en 2018.

Marilyn Monroe et Tom Ewell dans "7 ans de réflexion" de Billy Wilder en 1955. ©D.R.

Les icônes féminines du cinéma

Autour de Barbie, Gilson et son équipe ont imaginé une programmation qui questionne le mythe féminin au cinéma, notamment à travers les figures de Rita Hayworth, avec Gilda (1946), de Marylin Monroe, dans 7 ans de réflexion de Billy Wilder (1956) et Le Milliardaire de George Cukor (1960) et de Catherine Deneuve. On pourra ainsi retrouver la star française dans la petite rétrospective consacrée à Jacques Demy, « cinéaste queer avant l’heure », selon le programmateur. La magie Deneuve-Demy réopèrera ainsi dans Les Parapluies de Cherbourg (1964), Les Demoiselles de Rochefort (1967) et Peau d’Âne (1970). Elle est également du casting du très décalé L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune où, en 1973, Marcello Mastroianni se retrouvait… enceint. Sans oublier ses deux premiers films, Lola (1961) et La Baie des Anges (1963), ainsi qu’un de ses derniers, Une chambre en ville en 1982.

Catherine Deneuve, inoubliable "Peau d'âne" de Jacques Demy en 1970. Ah la recette du cake d'amour... "Préparez votre / Préparez votre pâte / Dans une jatte / Dans une jatte plate..." ©D.R.

Delphine Seyrig, l’insoumuse

Un focus sera par ailleurs consacrée à une icône féministe: Delphine Seyrig. On retrouvera l’actrice à l’affiche du génial Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1973) de Chantal Akerman (dont le Palace reprogramme également la version restaurée de Toute une nuit, en 1982). Récemment élu meilleur film de tous les temps par Sight & Sound, ce chef-d’œuvre féministe radical est à revoir notamment lors d’une séance spéciale introduite par Lukas Dhont, le 13 juillet.

Delphine Seyrig, éternelle "Jeanne Dielman" de Chantal Akerman en 1973. ©Cinematek

Delphine Seyrig sera également présente à travers deux documentaires: Calamity Jane & Delphine Seyrig: A Story de Babette Mangolte (sur un film qu’elle projetait de réaliser avant sa mort) et Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto McNulty, qui revient sur sa rencontre avec la vidéaste Carole Roussopoulos. Avec qui elle signait notamment, en 1981, le documentaire Sois belle et tais-toi, proposé au Palace en version restaurée et dans lequel elles partaient à la rencontre de 23 actrices du monde entier, de Jane Fonda à Shirley MacLaine, en passant par Anne Wiazemski ou Maria Schneider.

Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, sur le tournage de leur documentaire "Sois belle et tais-toi" en 1975. ©D.R.

Le retour du 35 mm

L’autre film très attendu de l’été qui, comme Barbie, sort le 19 juillet, c’est évidemment Oppenheimer. Et le Palace a mis la main sur l’une des seules copies 35 mm du film en Belgique, qui sera donc diffusé dans les conditions optimales souhaitées par Christopher Nolan, notamment avec une installation de son atmosphérique frontal voulue par le cinéaste anglais. De quoi profiter pleinement de cette biographie du père de la bombe atomique américaine à la tête du projet Manhattan, campé par Cillian Murphy.

Cillian Murphy est le "Oppenheimer" de James Nollan. Dès le 19 juillet en salles. ©Universal

Le Palace, qui propose chaque mois un cinéclub « Club 35 » consacré aux classiques, offrira d’ailleurs cet été d’autres projection 35 mm: L’Homme qui en savait trop (1956) d’Hitchcock, mais aussi Lost in Translation (2003) et Marie-Antoinette (2006) de Sofia Coppola. Et ce dans le cadre de la ressortie, en version restaurée 4K cette fois, de Virgin Suicides, son premier film en 1999.

Parmi les autres classiques à revoir lors de ces Sun Screens, signalons Un tramway nommé désir (1951) d’Elia Kazan, Les Dents de la mer (1975) et E.T. (1982) de Steven Spielberg, la version restaurée de Ghost Dog (1999) de Jim Jarmusch, la trilogie Trois couleurs de Krzysztof Kieslowski (1993-1994) ou The Big Lebowski (1998) des frères Coen. Également au programme, des séances événementielles, introduites par des drag queens, de The Rocky Horror Picture Show (1975) et de Polyester (1981) de John Waters, avec son actrice fétiche Divine.

Tim Curry en Dr Frank-N-Furter dans "The Rocky Horror Picture Show" (1975), comédie musicale cultissime. Qui promet des séances animées aux Sun Screens du Palace. ©2Oth Century Fox

Sorties, inédit et reprises

Enfin, les Sun Screens proposeront également de suivre les sorties de l’été, telles que Les Damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa (12/7), Passages d’Ira Sachs (16/8) ou Strange Way of Life, western gay de Pedro Almodóvar avec Ethan Hawke et Pedro Pascal (16/8). Mais aussi et de découvrir un film inédit en exclusivité, The Happiest Man in the World de la Macédonienne du Nord Teona Strugar Mitevska, l’autrice de Dieu existe, elle s’appelle Petrunya en 2019.

Sans oublier une série de reprises de films qui ont bien marché cette saison au Palace. Au menu, deux productions belges: Close de Lukas Dhont et Les Huits montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch. Mais aussi Tàr de Todd Field, avec une Cate Blanchett impériale, Sans filtre, la Palme d’or 2022 de Ruben Östlund, Babylon de Damien Chazelle et Aftersun de Charlotte Welles.