Nanni Moretti y incarne Giovanni, un réalisateur italien renommé qui tourne son nouveau film sur le parti communiste italien de l'après-guerre. Mais rien ne se passe comme prévu : son producteur français fait faillite, sa femme le quitte après 40 ans de vie commune et sa fille sort avec un homme qui a trois fois son âge. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux. Entre joie et mélancolie, et avec une bonne dose d’auto-dérision, on retrouve dans ce film toutes les obsessions de Moretti : le couple, la psychanalyse, la politique et bien sûr… le cinéma ! Dans le viseur du cinéaste italien : les plateformes de streaming et leur modèle économique qui bouleversent l'industrie. Dans une scène hilarante, il se moque ouvertement du système Netflix et ses formats standardisés.

Ovationné récemment au Festival de Cannes (près de 10 minutes de standing ovation!), Nanni Moretti est sans contexte l'un des réalisateurs européens chouchou du public. Ses films, mêlant toujours le politique et l’intime avec beaucoup d’humour, ont marqué la cinéphilie de ces quarante dernières années : de « Palombella Rossa » à «La Chambre du fils » (Palme d’Or à Cannes) en passant par « Habemus Papam » ou encore « Mia Madre ». Son dernier film s'est hissé en tête du box-office lors de sa sortie en Italie et a reçu un accueil dithyrambique de la presse italienne. Le film sort en Belgique le 28 juin et c'est certainement l'une des sorties ciné de l'été à ne pas manquer.

Il Sol Dell’Avvenire (Vers un avenir radieux)

Un film de Nanni Moretti

Le 28 juin au cinéma