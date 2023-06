Comment Indiana Jones a révolutionné le cinéma et cassé l’image monolithique des hommes

Logique, vu son immense popularité et des recettes mondiales de 1,987 milliard en quatre films seulement. Tous les cinq ans, le magazine Empire organise un grand sondage pour déterminer le héros ultime de toute l'histoire du cinéma, et à chaque fois, le résultat se révèle identique. En 2015, Indiana Jones l'emportait devant James Bond et Han Solo (aussi incarné par Harrison Ford dans Star Wars). En 2020, c'était au tour d'Ellen Ripley (Sigourney Weaver dans Alien) et Iron Man (joué par Robert Downey Jr.) de l'accompagner sur le podium, mais toujours en lui laissant la plus haute marche.

"Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi on l'aime tant, expliquait le rédacteur en chef de la revue. Il est beau, héroïque, compétent, mais il a aussi des défauts. Non seulement il a peur des serpents, mais il commet aussi des erreurs. On peut s'identifier à Indy. Il est humain, pas surhumain. Il y a aussi chez lui un élément de connaissance et d'ironie qui ne fait que renforcer son attrait. Et bien sûr, il sait vraiment comment porter un Fedora."

S'il est aisé de s'identifier à lui, Indiana Jones n'est pas Monsieur-tout-le-monde pour autant. La preuve par la description qu'en faisait George Lucas, lors d'une conférence, en 1978 : "C'est un archéologue et un anthropologue. Un "Philosophiæ doctor". Il a un doctorat, c'est un professeur d'université. En fait, c'est aussi une sorte de casse-cou, un intrépide. Mais il s'est lancé dans la récupération d'antiquités, leur découverte. Ce qui devient une occupation très lucrative pour lui, donc plutôt que d'être un archéologue, il devient une sorte d'archéologue hors-la-loi. Et il finit vraiment par être un pilleur de tombes, sur contrat. Les musées l'emploieraient pour dérober des objets dans les sépultures. Ou les localiser. Dans le cercle de l'archéologie, il connaît tout le monde, c'est donc une espèce de détective privé pilleur de tombes. Un musée lui donnera une mission… C'est un chasseur de primes. "

L’incarnation de l’homme moderne

Cette multitude de facettes, face à des concurrents trop souvent réduits à des stéréotypes, explique aussi son succès, ainsi que sa longévité. Indy est devenu l'incarnation de l'homme moderne, comme l'explique Romain Dasnoy dans son livre, Indiana Jones explorateur des temps passés, paru chez Third Éditions. "Au début des années quatre-vingt et dans le sillage du phénomène Star Wars, Indiana Jones s'impose comme une forme de renouveau, tranchant avec la radicalité des protagonistes masculins très moralisateurs de l'âge d'or d'Hollywood, pour adopter la rugosité de Clint Eastwood, un mélange incertain entre la classe d'Humphrey Bogart et la négligence de Peter Falk, la masculinité de Toshiro Mifune, le flegme de Sean Connery, le tout saupoudré d'irrévérence teintée d'humour à la Han Solo. Peu importe finalement la quête de l'Arche d'alliance dans cette course contre les nazis ; le film se doit de plaire au plus grand nombre et ne cherche pas spécialement à concilier intellectuels et profanes, cinéphiles et spectateurs lambda. Ce cinéma, c'est bien évidemment la révolution de Star Wars de George Lucas, mais aussi celle de Steven Spielberg avec Les Dents de la mer (Jaws, 1976), de Martin Scorsese avec Taxi Driver (1976), de John Carpenter avec Halloween (1978) ou encore de Ridley Scott avec Alien (1979). En 1981, la presse associe les premières aventures de l'archéologue aux Saturday Action Matinees, ces projections adaptées à toute la famille, ayant lieu dans les cinémas populaires des États-Unis en matinée ou en après-midi. Indiana Jones doit plaire à tout le monde, du père de famille à la mère responsable des achats, en passant par les jeunes filles éprises du héros comme aux jeunes garçons qui vont s'identifier à lui."

Depuis, le public des débuts a pris de l'âge. Tout comme, chose rare, l'aventurier. Les fans de la première heure, tout à la joie de retrouver leur idole, peuvent désormais aussi partager leur passion avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants, pour cet ultime volet. "C'est pour moi le dernier film d'Indiana Jones, n'a cessé de répéter Harrison Ford, notamment dans Screen Rant. Je voulais donc traiter de la fin de sa carrière. Je voulais parler de son âge et de la diminution de ses capacités physiques. Il met également un terme à sa carrière universitaire, qui n'a pas été le point culminant de sa vie. Son esprit est un peu ralenti. Jusqu'à ce qu'il soit mis au défi par le personnage joué par Phoebe (Waller-Bridge, qui incarne sa nièce, NdlR). Dans le contexte de cette relation, il apprend à aimer, à rire et à revivre."

Indiana Jones et le Cadran de la destinée permet aussi de tourner une page du 7e art, celle de la pop culture américaine qui puisait son inspiration dans la bande dessinée internationale, le cinéma européen, l'histoire de l'art et la richesse du passé sans se soucier des super-héros ni même de triompher au final. Il ne reste plus qu'à espérer que ce chapitre-là se referme en beauté, avec juste une petite pointe de nostalgie ou d'émotion et beaucoup de plaisir, pour que les fans puissent dire une dernière fois : "Chapeau bas, Indy".