Indiana Jones en cinq anecdotes

Son nom : Indiana Smith

En 1973, deux ans après l'échec commercial de THX 1138, George Lucas veut donner un coup de frais à un autre genre hollywoodien : le film d'aventures des années 30 et 40. Avec la complicité de Philip Kaufman, il écrit le scénario des Aventures d'Indiana Smith. Mais Kaufman est appelé par Clint Eastwood pour Josey Wales, hors-la-loi, et le projet reste en suspens.

En 1977, le hasard veut que George Lucas et Steven Spielberg, surfant sur la vague du succès, passent tous deux leurs vacances à Maui, à Hawaï. Le réalisateur des Dents de la mer explique à son ami son grand rêve : tourner un James Bond sans toute la technologie. Le créateur de Star Wars lui rétorque : "J'ai une meilleure idée". Et il lui propose Les aventures d'Indiana Smith. Spielberg n'aime pas le nom du personnage. Ils coupent la poire en deux : Indiana, le nom du Malamute de l'Alaska de George Lucas est gardé, mais Smith devient Jones.

Changement de personnalité

Le nom ne constitue pas le seul point de désaccord entre eux. Steven Spielberg rêve d'un antihéros porté sur les jeux de hasard et l'alcool, George Lucas imagine plutôt son "chasseur de primes spécialisé dans les antiquités" comme un séducteur pratiquant les arts martiaux. Leurs idées sont abandonnées, au profit d'un paisible archéologue, professeur d'université, qui se transforme en véritable aventurier adepte de l'action une fois sur le terrain.

À lire aussi

Les sources d’inspiration

Si Indiana Jones ressemble à Tintin à bien des points de vue, c'est tout à fait fortuit. "Il y a fort longtemps, un journaliste avait écrit dans une critique qu'Indiana Jones, ce personnage interprété par Harrison Ford ressemblait à bien des égards à Tintin, a-t-il expliqué dans la DH. Le hic c'est que je ne savais pas qui était ce Tintin. Intrigué, j'ai mené l'enquête. Mon associée - qui avait fait du baby-sitting en France - me parla longuement de ce héros européen. Par la suite, nous avons acheté tous les albums dans une librairie française car aux États-Unis, ils étaient purement introuvables. Je les ai lus. Et même si je ne comprends pas le français, j'ai compris rien qu'en regardant les dessins, si expressifs, si informatifs, l'histoire et surtout l'humour qui se dégageaient de ces pages ! C'était une évidence, nos deux héros partageaient tellement de points communs. Comme l'envie d'apprendre, de bourlinguer, ce côté épris de justice, de liberté et ce désir constant de défendre la veuve et l'orphelin."

L’inspiration est plutôt venue de la vie aventureuse de l’archéologue Hiram Bingham, de la manière de jouer tout en décontraction de Jean-Paul Belmondo et du vol d’une idole par les frères Ratepout dans une BD de l’Oncle Picsou.

Le casting

Le premier choix du duo se porte sur Tom Selleck, dont la moustache frétillante fait un malheur dans Magnum. Un accord est cherché avec CBS pour lui permettre de combiner le film et la série, mais le studio refuse. Harrison Ford s'impose comme une évidence, mais George Lucas n'en veut pas. Il a déjà tourné American Grafitti et Star Wars avec lui : "Je ne veux pas qu'il devienne mon Robert DeNiro", s'exclame-t-il, faisant référence à Martin Scorsese et son acteur fétiche. Bill Murray, Nick Nolte, Jack Nicholson, Steve Martin, Chevy Chase, Peter Coyote, Tim Matheson, John Shea ou Nick Mancuso ont tous été envisagés. Certains ont refusé le rôle, les autres ont passé un des castings les plus étranges de leur carrière. Steven Spielberg, pas convaincu par les méthodes traditionnelles hollywoodiennes, leur a demandé de cuisiner des cookies. "Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen de les mettre à l'aise que d'avoir un tas de farine sur une table, des œufs à battre, de la pâte à pétrir et du glaçage à étaler, a-t-il expliqué à Première. On oublie tout de suite le porte-documents. En cinq minutes, au lieu de quinze, je savais si j'étais sur la bonne voie. Et les acteurs avaient tous la possibilité de se lâcher et d'être un peu plus détendus." À ce petit jeu-là, c'est Harrison Ford qui l'a emporté.

À lire aussi

Mygales, serpents et grands dangers

Dans Les aventuriers de l'Arche perdue, 500 serpents avaient été déployés autour d'Harrison Ford. Mais le réalisateur en voulait beaucoup plus : au moins 6 000. Le tournage fut donc retardé pour les faire venir. Puis remis à plus tard une deuxième fois : il n'y avait pas suffisamment de sérum antivenimeux. Lors du tournage, Karen Allen resta littéralement paralysée au milieu des reptiles. Pour la faire réagir et crier, on lui lança un serpent mort. Le cobra qui menace d'attaquer Indy, par contre, se trouvait derrière une vitre transparente. Alfred Molina, lui, fut couvert de mygales. Rien que des mâles, paisibles. Pour les animer, il fallut ajouter une femelle. Enfin, c'est sans doublure qu'Harrison Ford tourna dix fois la scène de la boule géante de 150 kilos qui lui fonce dessus en ouverture du film. Lors de l'une d'elles, il se coinça le pied un court instant et failli se faire écraser. Il s'en tira sans mal. Ce qui ne fut pas le cas lors du cinquième volet : lors de la répétition d'une bagarre, il s'est blessé à l'épaule. Une vie d'aventure, c'est dangereux, même pour les acteurs.