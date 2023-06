La vie trépidante d’Alice Guy, la pionnière du cinéma, tombée dans l’oubli : “Tout conspirait contre moi”

La rencontre avec le cinéma

Ce travail de secrétaire est le moyen pour la curieuse et enjouée Alice d’obtenir son indépendance. Elle va rapidement se prendre de passion pour l’image. “J’ai été obligée de travailler pour gagner ma vie et je suis rentrée dans les établissements Gaumont… La photographie rencontrait un grand succès à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le cinéma”, évoquera-t-elle lors d’une interview en 1957.

Le 22 mars 1895, Léon Gaumont invite Alice Guy à un événement privé organisé par les frères Lumière dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. À son arrivée dans la grande salle, son regard est immédiatement attiré par le grand drap blanc accroché au mur. Auguste et Louis Lumière s’affairent autour d’une étrange machine : le fameux cinématographe inventé par Louis cette même année. La salle est plongée dans l’obscurité, l’appareil se met en marche et, surprise, le drap s’illumine d’images en mouvement : des ouvriers – dames enchapeautées et messieurs en costume – sortent de leur atelier en un flot continu. Alice Guy vient d’assister à la projection du premier film de l’histoire, La sortie des usines Lumière. Elle est fascinée par ce qu’elle vient de voir, et c’est à partir de ce moment que le cours de sa vie bascule.

Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire

Alice a une obsession : utiliser la caméra pour raconter des histoires. “Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu. J’avais fait un peu de théâtre amateur, et je pensais qu’on pouvait faire mieux”, affirme-t-elle dans son autobiographie. La jeune femme prend alors son courage à deux mains et fait part à son patron de son envie d’écrire des saynètes et de les faire jouer par des amis. Elle veut aussi créer des décors et des costumes pour illustrer ses histoires. Léon Gaumont, dont l’objectif est surtout de vendre les appareils qu’il fabrique, accepte de lui prêter une caméra à une condition : “Surtout, que ça n’empiète pas sur votre courrier”.

L’aventure est lancée. La jeune femme se lève tôt, arrive chez Gaumont à huit heures chaque matin, et boucle son travail. Une fois le courrier géré, elle s’empresse d’aller tourner. C’est ainsi qu’à 23 ans, Alice Guy réalise La Fée aux choux, le premier d’une longue série de films. Dans le quartier de Belleville, sur une terrasse désaffectée, elle construit un semblant de décor avec l’aide d’amis : un drap peint en guise de fond, des choux en carton. Elle loue des costumes et se fait “prêter un bébé” par une maman pas très rassurée. Le court-métrage d’une minute sort en 1896 et fait mouche auprès du public, qui en redemande. Alice Guy devient alors la première réalisatrice et productrice de l’histoire.

”Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu son consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi”, analysera Alice dans ses mémoires.

Face à ce succès, Léon Gaumont saisit l’opportunité et confie à Alice une mission particulière. Elle devient directrice du service des vues animées de fiction, dans la compagnie Gaumont. À la fois scénariste, directrice artistique, réalisatrice, régisseuse… Elle y produira plus de 400 films jusqu’en 1907, dont le premier péplum de l’histoire : La naissance, la vie et la mort du Christ. Le projet ambitieux, aux décors complexes, réunit une centaine de figurants et autant de costumes, pour une durée, exceptionnelle pour l’époque, de 35 minutes.

Alice veut avant tout distraire, ses productions sont souvent comiques, parfois dramatiques, mais aussi engagées. En 1906, elle réalise une caricature des genres, dans laquelle les rôles hommes-femmes de l’époque sont inversés – Résultats du féminisme. Précurseure du 7e art, elle utilise des techniques de narration empruntées à la littérature, développe ses personnages et des procédés de trucages tels que le ralenti, l’accéléré, les fondus… Dans cette optique, elle ira jusqu’à faire exploser des bateaux pour une scène. Elle sera également à l’origine du concept de making-of.

Le rêve américain

En 1907, Alice Guy épouse Herbert Blaché, qu’elle rencontre chez Gaumont. Mais celui-ci, cadreur et responsable des ventes, est envoyé aux États-Unis pour commercialiser les chronophones Demenÿ-Gaumont, juste après leur union. Alice s’installe alors à New York, avec son mari. Ils auront deux enfants.

Alice Guy et Herbert Blaché, avec leur fille, Simone. ©Creative Common

De son côté, l’ambitieuse Alice fonde en 1910 sa propre société de production, la Solax Company, qu’elle présidera jusqu’en 1913, avant de céder sa place à Herbert. Là encore, c’est la première femme à le faire. Rapidement reconnue pour ses aptitudes techniques et la qualité de ses productions, elle dirige une cinquantaine de films et en produit près de 300 autres. Prolifique, elle aurait produit environ un film par semaine. La réalisatrice affectionne particulièrement les westerns, très en vogue à cette époque, et les films de guerre et d’aventures. Elle lance des carrières de futures vedettes du grand écran (Bessie Love et Alla Nazimova notamment). Encore une fois pionnière, elle réalise en 1912 l’un des premiers films joués uniquement par des acteurs afro-américains, A Fool and His Money.

Ses productions ont un succès tel qu’elle devient la femme la mieux payée des États-Unis au début du siècle dernier. Alice Guy domine le cinéma jusqu’au début des années 1920, avant que tout ne s’effondre.

De la gloire à l’oubli

La carrière de la Française prend un tournant difficile. En 1919, infidèle, Herbert Blaché la quitte pour une actrice et laisse derrière lui la Solax Compagny en difficulté financière. Le tout en pleine mutation du cinéma américain. Durant cette période, les studios et sociétés de production quittent New York pour Hollywood, où la météo plus clémente et les paysages de la Côte ouest offrent des décors variés et gratuits.

Cette conjoncture signera la mort de la Solax. Ruinée et divorcée, la précurseure du cinéma décide de rentrer en France, mais n’y retrouve pas son succès d’antan. L’industrie a évolué sans elle, Gaumont aussi : la plupart de ses films ont été attribués à des collaborateurs masculins. Elle retourne aux États-Unis en 1927 afin de récupérer les pellicules de ses films, elle n’en trouvera que trois. Elle tente alors de se réinventer en écrivant des contes pour enfants, qu’elle publie sous pseudonymes, dont celui de “Guy Alix”.

Amère, Alice attribue son effacement de l’histoire du cinéma au fait d’avoir été une femme dans un milieu d’hommes. Elle retrouve un peu de postérité à partir de 1957, lorsqu’elle reçoit un hommage de la Cinémathèque française à l’initiative de Louis Gaumont, le fils de Léon. Elle reçoit la Légion d’honneur en 1955.

Elle entame la rédaction de ses mémoires, qui ne seront publiées qu’après son décès, en 1968 à l’âge de 94 ans, dans l’indifférence. “Est-ce un échec ? Est-ce une réussite ? Je ne sais pas. J’ai vécu vingt-huit ans d’une vie intensément intéressante. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt : Il est dur d’échouer, il est pire de n’avoir jamais essayé”.

Depuis 2018, le prix Alice Guy, lancé par la journaliste Véronique Le Bris, récompense la meilleure réalisatrice pour un film français de l’année.