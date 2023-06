L'acteur américain de 29 ans n'est pas un inconnu et s'est déjà fait remarquer pour ses rôles dans diverses séries à succès. On peut ainsi citer Hollywood et The Politician sur Netflix, We Own This City sur HBO et Pearl sur Universal.

A noter que c'est Rachel Brosnahan qui jouera elle le rôle de l'amoureuse de Superman, à savoir la journaliste Lois Lane.