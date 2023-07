Hollywood retient son souffle: les acteurs vont-ils rejoindre les piquets de grève ?

La Guilde des Acteurs de cinéma et de télévision (SAG-AFTRA) appelle d’ores et déjà ses membres à se porter volontaires en cas de grève de l’industrie. Les scénaristes sont en grève depuis le 2 mai. En revanche, la Guilde des Réalisateurs a ratifié un nouveau contrat de trois ans dans le cadre d’un accord conclu le mois dernier, sans remous.

Appel aux volontaires

Dans un message envoyé à ses membres fin de la semaine dernière, le syndicat des artistes-interprètes a demandé à ses 160 000 membres de répondre à un sondage évaluant leur disponibilité pour tenir un piquet de grève, rapporte la revue spécialisée Hollywood Reporter.

"Une partie de la réussite d'une grève réside dans les piquets de grève, arrêter la production et décourager les briseurs de grève. Nous avons besoin d'un maximum de volontaires pour être efficaces", explique le communiqué de la SAG-AFTRA.

Selon la revue Variety, les négociations entre la SAG-AFTRA et l'Alliance des producteurs sont difficiles, car le syndicat a mis sur la table de nombreux points et a tardé à établir un ordre de priorité parmi les points de désaccord.

Les revendications des acteurs

La Guilde des Acteurs réclame que les studios et les streamers fixent des garanties pour ses membres contre la menace technologique posée par l'intelligence artificielle générative. Le syndicat souhaite également obtenir des taux résiduels plus élevés pour les revenus en streaming. Un autre point concerne l'augmentation des auditions auto-enregistrées, qui font peser la charge de la production vidéo sur les acteurs.

La semaine dernière, un collectif d’acteurs de renom a appelé les dirigeants de leur syndicat à rester fermes et à être prêts à faire grève pour obtenir gain de cause. Du côté des scénaristes, rien ne semble progresser pour l’instant. Leur guilde, la Writers Guild of America (WGA), est en grève depuis le 2 mai.

1988, la grève la plus longue

Depuis sa création en 1933, la Guilde des Scénaristes a fait grève à cinq reprises, chaque fois pour renégocier des droits liés à de nouvelles technologies ou modes de diffusion : exploitation des films en télévision en 1960 (148 jours de grève), premiers magnétoscopes et émergence de la télévision payante en 1973 (112 jours), démocratisation du magnétoscope VHS et explosion de la télévision payante (en 1981 (96 jours), droits résiduels sur la syndication des émissions télés de plus d’une heure en 1988 (153 jours, la plus longue à ce jour).

La dernière grève des scénaristes remonte à 2007-2008. Elle avait duré 99 jours et portait sur les droits résiduels liés aux supports numériques, notamment le DVD. Il y a aussi eu une courte grève en 1985 des scénaristes qui a duré deux semaines. Elle portait sur la formule de paiement des droits résiduels pour la vidéo à domicile. Mais elle a été tuée dans l’œuf quand les réalisateurs ont signé un accord séparé.

La stratégie des producteurs

En d'autres termes, la grève en cours (qui en sera à 70 jours ce lundi) est encore loin d'être la plus longue de l'histoire. "L'Alliance des producteurs, par son attentisme, ne fait qu'aggraver le problème, puisqu'il n'y a rien à discuter", relève David Poland, un insider de Hollywood, dans sa newsletter The Hot Button. "Intentionnel ou idiot ?", interroge-t-il ?

Et ce professionnel de donner la réponse sous forme de prédiction : "Un accord finira par être conclu. L'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) espère obtenir la signature des artistes interprètes afin de pouvoir exercer une pression sur le syndicat des scénaristes pour qu'il accepte moins que ce qu'il finira par accepter."

Raison pour laquelle les producteurs font traîner les négociations avec les acteurs tout en tenant les scénaristes sous pression. La réalité économique finira par reprendre le dessus pour ces derniers. "L'histoire nous enseigne que nous verrons du mouvement en août et en septembre et qu'un règlement interviendra en octobre", assure encore David Poland.