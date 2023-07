Retrait d’une subvention de 680 000 € pour un film, la cause : une scène de sexe

À lire aussi

Dans un communiqué diffusé à la vieille du Festival de Cannes, Catherine Corsini et son équipe reconnaissaient cette faute et acceptaient la sanction du CNC, précisant : "Les adolescents étaient habillés et la scène est filmée sur les visages. Il n'y avait ni attouchement ni contact inapproprié entre eux deux, comme nous avons pu l'entendre ou le lire dans la presse. Le cinéma est l'art de la suggestion. Et ces jeunes gens l'ont compris : sans y être contraints le moins du monde, ils ont refusé coach d'intimité et doublures, qui leur ont pourtant été proposés avec insistance."

Une scène qui, dans le film, se révèle effectivement tout sauf sordide ou sulfureuse… Tandis qu’à Cannes, les deux jeunes comédiens ne paraissaient pas franchement traumatisés. La polémique est donc rapidement retombée. Même si, au moment des interviews à Cannes, il était poliment demandé aux journalistes de ne pas aborder celle-ci, la réalisatrice française s’étant longuement exprimée à ce sujet la veille, lors de la conférence de presse de son film.